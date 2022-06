Já se za spolupráci s Ivo Rittigem vůbec nestydím, říká Vávra

Dnes měl být Radovan Vávra řádně zvoleným nováčkem do dozorčí rady energetického polostátního gigantu ČEZ. Jenže není. Pár dní před valnou hromadou se vzdal nominace a oznámil, že ze zdravotních důvodů se dočasně stahuje do ústraní. Kdy se Vávra plánuje vrátit? Jak by si mělo Česko poradit se zdražováním a energetickou krizí? A jak často si dnes volá s Ivo Rittigem?

Hostem Ptám se já je investor Radovan Vávra.

Valná hromada energetické společnosti ČEZ rozhodla v noci z úterý na středu o výměně čtyř z osmi zástupců státu v dozorčí radě firmy. Původně mezi nimi měl být také investor Radovan Vávra, kterého do funkce nominovala vládní TOP 09, ale na poslední chvíli z nominace odstoupil.

ČEZ ale kvůli současným nejistotám na trhu s energiemi i odklonu od fosilních paliv čeká řada výzev. Už od loňského roku přitom firma jedná se státem o zvýšení dostupné likvidity tak, aby byla schopná ustát obtížně předvídatelný nárůst záloh na energetických burzách.

To, jak si poradit s cenami energií a zdražováním, řeší i stát, který hledá cestu, jak pomoci lidem, kteří se v důsledku vzrůstajících nákladů na bydlení i život dostávají do krize. Dokonce se mluví o rozdělení polostátního ČEZ, aby stát získal pod kontrolu elektrárny.

Jak dobře se Česku daří vypořádávat s nejistou dobou? A na co se ještě mají připravit Češi?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

3:48 – Já jsem pro Ivo Rittiga a stovky dalších podobných podnikatelů vždycky odváděl technicky korektní práci na naprosto legální a eticky korektní zakázce.

7:27 – Kdybych byl Ivo Rittigovi tak blízký, jak vy naznačujete, což jsem nikdy nebyl, tak bych asi v době té jeho největší slávy byl třeba ředitel Budvaru nebo ředitel něčeho. Že to uměl zařídit, myslíte? To je zcela nepochybné, že to uměl zařídit. Žádná taková funkce mi nikdy nebyla nikým nabídnuta.

9:32 – Pro Nemocnici Na Homolce jsme pracovali dřív, než si pan ředitel Dbalý založil deníček. On se na nás obrátil jako na společnost Grant Thornton, abychom mu připravili ekonomický plán.

10:03 – Letos jsme se (s Ivo Rittigem) viděli jednou a nevolali jsme si ani jednou. Neřekl bych, že jsme přátelé. Jsme lidé, kteří se spolu znají, kteří spolu nějakou dobu spolupracovali. (…) Já se za spolupráci s Ivo Rittigem ani za to, že jsem mu pomáhal mediálně, vůbec nestydím.

13:11 – Expremiér Babiš i členové nové vlády by měli mít na zřeteli, že (ČEZ) je veřejně obchodovatelná firma, kde jenom 70 % drží stát a ten zbytek nedrží jenom Šnobr, ale také světové instituce. A se všemi těmi institucemi, s těmi jejich zeměmi, máme dohodu o podpoře a ochraně investic. A já fakt nechci platit další arbitráž.

15:07 – Naším problémem nejsou jen ceny energií, ale hlavně vysoká inflace. A tímhle (plošnou dávkou pomoci pro všechny, pozn. red.) tu inflaci jenom roztáčíme, prošustrujeme nějakých 60 miliard na někom, kdo si to nezaslouží. Tady jste provokativně správně ukazovala na mě – já to fakt nepotřebuju. A kdyby byla technická cesta, jak se toho vzdát, tak to udělám.

17:43 – Inflace má tři komponenty: poptávkovou, nabídkovou a válečnou. S poptávkovou se snaží bojovat Česká národní banka. Ale ta nabídková, kterou nikdo nedokáže ovlivnit, už se začíná ohýbat dolů. V posledních dvou týdnech na cenách komodit jsme viděli už dlouho nevídané poklesy. Možná si vybavíte, že postcovidové šílenství začalo cenou stavebního dříví ve Spojených státech a tam díky nárůstu sazeb u hypoték už to stavební dříví letí dolů jako šutr. A to stejné se propíše během léta k nám.

21:34 – Na dvě procenta inflace můžeme zapomenout několik let.