Výborný k důchodům: Ve Sněmovně se pomalu blížíme k závěru, otazníkem je Pavel

Obstrukční „peklo“ ve Sněmovně pokračuje. Poslanci se dohadují o úpravě valorizace penzí už třetí den v kuse. Opozice se pokouší blokovat jednání dosud největšími obstrukcemi. Má vláda šanci změny důchodů prosadit?

Hostem Ptám se já byl poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

O sporném vládním návrhu na snížení mimořádné červnové valorizace důchodů se poslanci přou už od úterý. Ve středu si potvrdili projednávání ve stavu legislativní nouze a schválili pořad schůze. Schůzi protahuje opozice, která nesouhlasí s vládním plánem snížit červnovou valorizaci důchodů na 760 korun. Podle současného zákona by měla být zhruba o tisícovku vyšší. Kabinet chce ale prosadit změnu, aby se tolik neprohluboval schodek státního rozpočtu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který zákon za vládu předkládá, v noci na čtvrtek ve Sněmovně řekl, že zachování současného způsobu valorizace důchodů by znamenalo v příštích deseti letech celkové zatížení pro státní rozpočet zhruba 600 miliard korun povinných výdajů. Návrh kabinetu by toto zatížení snížil na zhruba 316 miliard korun.

Opozice ale protestuje i proti tomu, že se vláda snaží změnu prosadit zrychleně v legislativní nouzi. Předseda hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš opakovaně vyzval premiéra Petra Fialu (ODS), aby vláda důchodovou novelu stáhla. „Tak to zastavte a zkuste se s námi normálně bavit,“ vzkázal koalici Babiš s tím, že doufá, že se podaří přesvědčit nastupujícího prezidenta Petra Pavla, aby zákon o nižší valorizaci důchodů případně vetoval.

Podle Jurečky by koalice i přes odpor opozičních stran ráda dokončila jednání o penzích ve Sněmovně do konce týdne.

Prosadí kabinet změny růstu penzí? Je fér měnit pravidla během hry a schvalovat novelu zrychleně v legislativní nouzi? A neměla vláda myslet na úpravy valorizace důchodů dříve?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 My jsme přesvědčeni, že to je ústavně v pořádku, je to zdůvodněno i v tom návrhu samotném. Případně ten poslední, kdo o tom rozhodne, bude Ústavní soud.

1:45 My vedeme spor o to, co je a co není závažná hospodářská škoda. A když se podívám do dalších nálezů Ústavního soudu, tak ty také hovoří o tom, že je legitimní, aby se zabránilo závažným hospodářským chybám, použít v případě odůvodnění i stav legislativní nouze.

4:30 Neměla s tím (současným stavem) vláda počítat? – Máme historicky nejvyšší důchody, nikdy historicky takto rychle nerostly. – Proto se ptám, proč jste nezasáhli dříve? – My jsme od začátku říkali, že úprava toho valorizačního schématu bude součástí debaty o důchodové reformě, to stále platí. (…) Vláda vychází na prvním místě z predikcí České národní banky. My jsme věděli, že budeme valorizovat, to nikdo nezpochybňuje. Ale ten skokový nárůst inflace nás vedl k tomu, že jsme rozhodli, že každý důchodce dostane v létě v průměru 750 korun. Problém je i to, že se teď rozevírají nůžky. Vysokopříjmoví důchodci dostávají víc a nízkopříjmoví míň. A my se to snažíme zastavit.

10:30 Kdybychom řekli: „Dobře, my vám necháme zákonnou valorizaci, ale v lednu vám nedáme nic,“ tak to je přesně to, co Ústavní soud podle mého názoru jednoznačně zruší. – Proč myslíte? – Kdybychom zastavili valorizaci a dali lidem nula, tak popřeme legitimní očekávání seniorů. Oni mají právo na to, aby důchody reagovaly na inflaci.

15:30 Kdy novelu schválíte? – Myslím, že by to mohlo být v průběhu pátečního večera nebo odpoledne. – Zkomplikuje vládě situaci, pokud to vetuje nový prezident Petr Pavel? – To by byla naprosto zásadní komplikace. Vážná. Plně respektujeme to, že ta novela musí být ve sbírce zákonů 22. března. To musí vláda udělat, ať se stane cokoliv. Pokud se nestane nic, tak 23. musí vláda zasednout a vydat vládní nařízení, kterým stanoví zákonnou valorizaci. A buď ten zákon bude podle nového vzorečku, nebo nebude, z jakéhokoli důvodu, a pak bude samozřejmě použit ten platný vzorec.

19:30 Blíží se doba, kdy byste se shodli na změně jednacího řádu, abychom nesledovali jen nekonečné debaty ve Sněmovně? – Nemám z toho radost, každých čtrnáct dní sledujeme obstrukce. Chápu novináře a veřejnost, že to vnímají jako nepochopitelné divadlo – „za co ty politiky platíme“. (…) SPD nám rovnou řeklo, že se s námi o tom už nikdy nebude bavit. Od pana kolegy Vondráčka, který byl na prvním jednání za ANO, jsme se nedočkali ani odpovědi. My nechceme dramatické změny, ale jsme připraveni ty změny provést. – I bez dohody s opozicí? – Ano.