Zima: Svůj zdravotní stav bych zveřejnil, u Zemana pochybila hradní kancelář

Prezidentská kampaň jede naplno. O nejvyšší ústavní funkci se uchází devět lidí, které do voleb zaregistrovalo Ministerstvo vnitra. A stejně jako se v této devítce rýsují favorité, tak má i své outsidery – včetně bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Čím chce dohnat své soupeře?

Hostem Ptám se já byl kandidát na prezidenta, akademik a lékař Tomáš Zima.

Ani v aktuální prezidentské kampani nechybějí zástupci akademického světa. Po Jiřím Drahošovi, který před pěti lety zůstal jen těsně za Milošem Zemanem, usilují o nejvyšší ústavní funkci dva bývalí šéfové vysokých škol. Zatímco někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová patří mezi favority, Tomáš Zima, jenž vedl osm let Univerzitu Karlovu, zůstává podle průzkumů na opačném konci předvolebního pelotonu.

Předstihl ho například i Karel Janeček, u kterého není jisté, jestli se do volby zapojí. Ministerstvo vnitra je proti a teď věc posuzuje Nejvyšší správní soud. Tomáš Zima chtěl původně získat kandidaturu sběrem podpisů z ulice. Jelikož ale usoudil, že by potřebných padesát tisíc podpisů získat nemusel, nebo alespoň ne včas, spolehl se nakonec na senátorskou podporu.

Měla by ho už tahle komplikace odradit od prezidentského klání? A co si vlastně slibuje od tohoto souboje, ve kterém – alespoň podle průzkumů – má jen mizivé šance?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Neřekl bych, že je boj prohraný. Jsem zvyklý bojovat, což mě naučila i moje profese lékaře. Jsem zvyklý bojovat, diskutovat s občany, se kterými se několikrát týdně setkávám. Tahle věc mě nabíjí.

2:00 – Lidé se často bojí dávat údaje, ta doba je úplně jiná. Podpisy občanů sebrali jen dva kandidáti z devíti. Já na rozdíl od jiných jsem se snažil a v září jsme nasbírali kolem 40 tisíc podpisů. (…) Agentury mi nabízely, ať jim zaplatím, že mi seberou podpisy. Já to odmítl, je to nečestné.

4:00 – Když máte přátele a dobrovolníky, kteří vám pomáhají, nabíjí vás to.

5:00 – Peníze mi dávají přátelé. Nejvíce mi dal pan Ing. Jiří Malúš, se kterým se známe třicet let. Za kampaň chci utratit do pěti milionů. – To podle vás bude stačit? – Kampaň přece není o tom, kolik máte peněz a sponzorů. Na konci dne rozhodují občané. Věřím si a jsem zvyklý bojovat. Říkám, co lidé chtějí slyšet. Člověk má navíc za sebou určitý životní příběh – jako pomoc lidem nebo vedení velké instituce velké jako Most. Vím, jaké mají lidé problémy, setkávám se s nimi ve své lékařské praxi i v rámci kampaně.

7:00 – Teď se plně soustředím na misi kandidovat na prezidenta. Ve veřejném prostoru jsem v akademickém prostředí u nás i v zahraničí. Účast v jiném politickém projektu nechci potvrzovat, ale teď o tom nepřemýšlím. – Budete kandidovat do Senátu jako jiní neúspěšní prezidentští kandidáti? – To v tuto chvíli neřeším.

8:00 – Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Český rozhlas nevyloučil, že jmenuje nového předsedu Ústavního soudu s odloženou účinností, ačkoliv Pavlu Rychetskému končí mandát až v půlce příštího roku. Jak byste hodnotil tento krok, pokud se k němu Miloš Zeman odhodlá? Jako nestandardní krok. Je otázka, jestli to rozhodnutí je možné změnit (budoucím prezidentem, pozn. red.), nebo nikoliv. Než bych ho zrušil, potřeboval bych vědět, které je to jméno, a konzultoval bych to s představiteli justice. Pokud by to byl vhodný návrh, tak bych to neměnil, jinak bych hledal kroky, jak to rozhodnutí zrušit.

11:00 – Mně se jména na post předsedy Ústavního soudu honí, ale nejdříve bych se určitě sešel s panem Rychetským a dalšími odborníky. Přemýšlím o tom, ale dvakrát měř, jednou řež. Ta jména opravdu mám.

13:00 – Miloš Zeman se nechal slyšet, že kdyby mu Petr Fiala představil lidovce Petra Hladíka jako kandidáta na ministra životního prostředí, nechal by si pár týdnů na rozmyšlenou. Jak byste postupoval vy? Ve vládě by měli být lidé, u kterých nejsou takovéto pochybnosti. Takové vyšetřování může trvat týdny i roky. Jestli se to vyřeší a policie řekne, že tam není pochybení, a zastaví se řízení, je to jiná situace. Kdyby vyšetřování trvalo, obrátil bych se na šéfa lidovců a premiéra, zda nechtějí navrhnout někoho, u kterého taková pochybnost není. (…) Pan premiér je slušný člověk, sám má asi nějakou pochybnost, a tak vyčkává.

16:00 – Při jmenování vlády bych postupoval v duchu ústavy – tedy premiérem by měl být ten, kdo přinese 101 hlasů. (…) Členové vládní koalice mají ve svém zájmu, aby členy vlády byli odborníci, nad kterými se zajásá.

17:00 – Měl by prezident zveřejňovat jasné a transparentní zprávy o svém zdraví? Určitě, s tím problém nemám. Záleží ale na té konkrétní osobě. Ona musí o svém zdraví rozhodovat. Já osobně bych s tím problém ale neměl.

18:00 – Já bych informoval velmi otevřeně, dotazy na svůj zdravotní stav zodpovídám. V případě Miloše Zemana se domnívám, že ten problém byl zejména na začátku, kdy komunikovala prezidentská kancelář. Ke svému zdravotnímu stavu se pan prezident opakovaně vyjádřil. Byla to otázka komunikace.

19:00 – Měl by člověk s vážnými zdravotními problémy zastávat prezidentský úřad? Je otázka, co je vážný zdravotní stav. Miloš Zeman byl minulý podzim ve špatném zdravotním stav zhruba týden, to se může stát, ale teď má jen zhoršenou mobilitu. Roosevelt byl taky na vozíku.

20:00 – Ukrajina má zůstat celistvá. Má se pomáhat nemocným, trpícím, napadeným. Můj postoj je jasný – jednotnost EU, NATO, všech zemí. V tom je ta síla.

21:00 – Většina válek končí jednáním. To je třeba vést. Nesmí být individuální – jednání představitelů NATO, EU, Ukrajiny, Ruska. Ta jednání určitě budou probíhat.

23:00 – Green Deal má dobrý směr. Některé termíny jsou ale nereálné – třeba počet dobíjecích stanic na elektromobily. Evropským zemím je jasné, že se to nedá stihnout. Není to otázka ani Green Dealu, ale ceny energií. My jsme jednou z mála zemí, která elektřinu vyváží, ale nakupuje ji zpátky za osminásobek. Mně se to extrémně nelíbí. Tlačil bych na vládu, aby použila kroky proti ČEZ a provedla regulaci ceny na evropskou úroveň, aby to bylo únosné pro 80 % obyvatel ČR. Ti se dostávají do vážných ekonomických problémů. Tedy aby ČEZ prodával do Česka za cenu, která je.

25:00 – Členství v KSČ mě v boji o prezidentský úřad nediskvalifikuje.