Nový ruský velitel se nezastaví před ničím, říká novinář

Ruské rakety a bezpilotní letouny zaútočily začátkem tohoto týdne na řadu ukrajinských měst. Mířily na důležité body energetické infrastruktury i na civilní cíle. Jaká je situace v zemi?

Hostem Ptám se já byl zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín, který je v ukrajinském Dnipru.

Kyjev, Charkov, Dnipro, Lvov. Tahle a další ukrajinská města se stala na začátku tohoto týdne cílem ruského ostřelování. Útoky směřovaly na důležité energetické uzly, ale také na civilní cíle. Podle ukrajinského prezidenta si Kreml vybral místa tak, aby napáchal co největší škody.

„Snaží se nás zničit a smazat z povrchu Země. Kompletně. Zničit naše obyvatele, kteří spí doma v Záporoží. Zabít lidi na cestě do práce v Dnipru a v Kyjevě,“ řekl Volodymyr Zelenskyj. Svět by podle něj měl prohlásit Rusko za teroristický stát.

V pondělí prý ruská vojska vystřelila na Ukrajinu celkem kolem osmdesáti raket a z toho zhruba polovinu se domácí armádě podařilo sestřelit, jak uvedl náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužný. Podle premiéra Denyse Šmyhala střely poškodily 11 důležitých objektů v osmi regionech a v Kyjevě a o život přišlo nejméně jedenáct lidí a víc než šedesát bylo zraněno.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že se jedná o odplatu za víkendový útok na Kerčský most vedoucí na Krym. Mění Moskva válečnou strategii? A jaké jizvy zanechaly na Ukrajině její poslední útoky?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Situace v Dnipru je podivná. Obvykle je pracovní den, ve městě jsou zácpy aut, chodníky jsou plné lidí spěchajících do práce nebo nakupovat a dá se těžko projet. Já dnes projížděl na koloběžce po městě, které mi připadalo, jakože je víkend, nebo prázdniny. Auta zmizela i chodníky byly prázdné. Nikoho jsem neviděl ani se procházet. Všichni se bojí, noc strávili v krytech nebo ve sklepě. Co se stalo včera, se může kdykoliv opakovat. Dnes ráno byl zase vzdušný poplach, který trval pět hodin, naštěstí centrum města nebylo zasaženo. Zatím musíme zaklepat, že se neopakuje včerejšek.

2:00 - Včera bylo asi 15 lidí zraněno v autobuse, je ale zázrak, že to vůbec přežili. Jáma je od autobusu asi 20-30 metrů, musel to být obrovský výbuch. Čtyři lidé jsou v těžkém stavu. V Dnipru byly zatím celkem čtyři oběti na životech.

3:00 - Za včerejšek je na Ukrajině asi 19 mrtvých a téměř 100 zraněných. Neznáme ale situaci po celé zemi, někde jsou lidé možná ještě zavaleni v těch domech. Byl to plošný útok a lze tedy čekat, že počet mrtvých bude větší, protože se některé možná nepodaří zachránit v nemocnicích.

4:00 - Rusko se snaží dál útočit a bude se ještě snažit. Použilo rakety typu Ch, to jsou staré sovětské rakety, které jsou nebezpečné i svojí nepřesností. Možná i míří na vojenský objekt, ale dopadne to na civilisty, na silnice, zastávky, dětská hřiště… Dnes dopadly rakety na Záporoží, tam už byly hlášeny oběti. Úřady varovaly i před dalším leteckým útokem - funguje zde dobrá informovanost.

6:00 - Putin oznámil cíl zaútočit na energetické uzle, je to ten hlavní cíl? Energetické systémy a zařízení jako elektrárny ve válkách bývají cílem. Už kvůli vojenskému významu, ale je to i teror na civilním obyvatelstvu. Snaha ovlivnit veřejné mínění, zastrašit, vyvolat paniku, chaos a použít ho k prosazování svých cílů - tedy okupace části Ukrajiny nebo nejlépe celé. Bez elektřiny jsou velká města, kde žije hodně lidí. Je to i Kyjev, kde úřady musely nařídit vějířovité odpojování a připojování městských částí. Ukrajina musela pozastavit export elektřiny do zemí EU - sice opravuje infrastrukturu rychle, ale stejně rychle přichází další útoky. Je třeba se připravit na to, že zima bude hodně těžká. Pokud bude mrazivá, bude to nejtěžší pro obyvatele, kteří třeba dosud nebyli zasaženi válkou. Těch se to dotkne třeba i na západě Ukrajiny.

9:00 - Plán na ovládnutí celé Ukrajiny jistě Rusko nenechalo někde v šuplíku. I šéf bezpečnostní rady řekl, že to není přímo msta za Kerčský most, ale že ta akce byla připravená dopředu. To rozhodnutí prý padlo před tím, než se stala událost na Kerčském mostu. Takže to nevybočuje z řady útoků, které Rusko podniklo od 24. února. Je možné tomu věřit a možná byl Kerčský most poslední impulz.

10:00 - Ruské ministerstvo obrany jmenovalo nového velitele ruských jednotek na Ukrajině, a sice velitele vzdušných a kosmických sil Sergeje Surovikina. Znamená současná situace, že se s jeho nástupem mění způsob vedení boje? Je možné, že se chtěl nějakým způsobem předvést ve své nové funkci. Dnešní raketové útoky jsou možná pokračováním toho „představení se“, ale bude tam asi řada faktorů, které vedou k eskalaci útoků. Generála Surovikina na Ukrajině velmi dobře znají i ze syrského Aleppa. Je to figura, se kterou je potřeba počítat, je to nový faktor, silný velitel, který se opravdu nezastaví před ničím. Ukrajina se ale nehodlá žádným způsobem stahovat, nebo být v defenzivě, nebo se polekat. Odhodlání Ukrajinců bránit svoji vlast je zdá se po útocích ještě větší.

13:00 - Ukrajina teď potřebuje především prostředky protivzdušné obrany. Rusko možná dosáhlo pravého opaku, než chtělo, a dodávky protivzdušných zbraní budou teď intenzivnější a rychlejší. Rychlost je teď nejdůležitější.

14:30 - Pomyslných Rubikonů byla už překročena spousta. Když jsem byl u hromadných hrobů, kde byla řada těl civilistů, to byl jeden z Rubikonů. Na začátku to byl Kyjev a satelitní města jako Buča. Dále to byl Mariupol na začátku války, nebo Charkov a mrtví lidé po celé Ukrajině. Nebo neustále ostřelovaný Donbas, Bachmut, Kramatorsk, Slavjansk, kde jsem viděl zkrvavené lidi přímo po útoku. To jsou všechno Rubikony, které nevím proč nevidí někteří politici na Západě. Ty protiletecké zbraně tu měly dávno být. To, že jsme nedokázali Ukrajině pomoci na začátku uzavřít nebe, to by zachránilo řadu lidských životů. Nejsme na konci války, nejsme možná ani uprostřed. Rusko může dále útočit těmi nejzákeřnějšími zbraněmi. Kdybychom nebyli váhaví a přinutili naše politiky, aby pomohli Ukrajině uzavřít nebe, mohli jsme dneska být úplně jinde. (…) Je to spoluzodpovědnost západních politiků, ta liknavost Putinovi pomohla.

17:00 - U prohlášení Ruska za teroristický stát je otázkou, co by to přineslo. Jestli by to spíš nepoškodilo situaci v neprospěch Ukrajiny, nebo světa, nebo jak by to prohlášení Ruska teroristickým státem pomohlo. Je otázka, jak s takovým státem nakládat, jak s ním obchodovat, jak s ním vyjednávat, jak ho donutit k míru. Nemyslím, jestli je tohle prohlášení v dané chvíli to nejdůležitější. Hlavní je pomoci Ukrajině protivzdušnou ochranou.

18:00 - Panují obavy, že Putin má ještě velkou vojenskou sílu - hlavně v letectvu, nedaří se mu na zemi. Podle odhadů mají Rusové ještě - když budou využívat rakety šetrně - dostatek raket do jara. To se máme asi ještě na co těšit. Ukrajinci mívají velmi dobré odhady, protože ty armády byly dříve hodně propojené. Ukrajinci tam samozřejmě budou mít své zvědy, ti lidé studovali na stejných vojenských školách a ty vztahy tam jsou.

21:00 - Jaderné hrozby se lidé na Ukrajině bojí. Jsou tu i jaderné elektrárny, takže i nebezpečí ze Záporožské jaderné elektrárny je také velké. Plus je tady riziko použití přinejmenším těch taktických jaderných zbraní. Ale jak řekl prezident Zelenskyj: „Ani použití těchto zbraní nás nezastaví v osvobozeneckém boji.“