„Boží hněv“ nad Vysočinou. Když padalo kamení z nebe

„Mniši to mohli považovat za zázračnou událost, která by jim naznačila, že by na tom místě měli postavit nějakou svatyni, která by dopad Božího tělesa měla navždy připomínat,“ říká Jaroslav Mareš o kostele sv. Jana Nepomuckého. Kdesi v jeho základech se tak může skrývat poslední kus meteoritu.