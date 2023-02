Záhadné objekty na českém nebi: Když piloti dostali rozkaz k palbě

Záhadné objekty, které byly v posledních týdnech sestřeleny nad USA, připomínají situaci, do které se dostali i čeští piloti. Minimálně dvakrát se na radaru objevil neidentifikovatelný objekt, který naše armáda sledovala.

„Vrtulník byl odeslán na pozici, kde ho měl identifikovat a pokud by překročil hranice československého vzdušného prostoru, tak ho měl přinutit k přistání a případně, pokud by neuposlechl, tak ho zlikvidovat,“ říká v podcastu Skutečné české záhady novinář Jaroslav Mareš. Jenomže nastal problém: posádka vrtulníku dlouho nedokázala ten objekt identifikovat.

A když se nakonec přiblížila natolik, aby ho mohla určit, stejně to nedokázala. Po letech pod příslibem anonymity členové posádky popsali, že nad nimi proplulo něco, co připomínalo stříbrný doutník. Jakoby vojenský letoun bez kabiny, bez křídel. Čili bez čehokoliv, podle čeho by se dalo určit, o jaký stroj se případně jedná.