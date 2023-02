Bombové útoky na KSČ: Na místě se objevil mercedes vojenské kontrarozvědky

Ve druhé polovině 80. let došlo na několika místech v Československu k explozím před místními sídly komunistické strany. Přestože se tyto události odehrály v době, kterou mnozí zažili, málokdo o nich dnes ví.

„V polovině osmdesátých let došlo k uvolnění, přijel sem Gorbačov. Já sám jsem stál v kavárně Slavia na parapetu, abych ho viděl. Když tam byl, měli jsme pocit, že se něco začíná hýbat. A najednou výbuchy,“ vzpomíná Josef Klíma v podcastu Skutečné české záhady.

Že by ve všech případech mohlo jít o stejného pachatele, naznačily skutečnosti, které případy spojují.

„Bylo to něco mezi 10 a 20 kg průmyslové trhaviny a byl u toho profesionálně připravený výbušný mechanismus. Bylo to vždy v novoluní, kdy je největší tma, u krajského nebo okresního sídla KSČ. A vždycky to bylo místo, ze kterého šlo velmi rychle utéct,“ popisuje reportér Jaroslav Mareš, který k případům prostudoval stovky archiválií.