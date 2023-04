Stopařky jely na výlet a zmizely. Jeden svědek se přihlásil až po letech

Plánovaly odjet z města jen na pět dní do přírody. Dvě náctileté kamarádky vyrazily stopem a pak se po nich slehla zem. Jejich zmizení v srpnu 1988 vyvolalo v Plzni a okolí fámu o černé sanitce, jejíž posádka unáší mladé dívky.

Uprostřed léta se dvě kamarádky z Plzně rozhodly, že na pět dní vyrazí na čundr někam do skal. Psal se 8. srpen 1988, když Lenka Mužíková a Ilona Vavříková dojely na konečnou autobusu č. 11 na Rokycanské třídě směrem na Prahu. Na místě se rozhodly stopovat a bylo to naposledy, kdy je spolehlivě vidělo několik svědků.

Případ ale také vyvolal v Plzni a okolí fámu, která zaměstnávala i příslušníky tehdejší Veřejné bezpečnosti. V Československu se od počátku 80. let promítal v kinech a později byl vysílán i v televizi západoněmecký film Kandidáti života a smrti, ve kterém posádka sanitky unáší lidi a prodává jejich orgány. A v Plzni se tak po zmizení obou dívek začala šířit fáma, že město objíždí černá sanitka.

„Propojení fámy s tím skutečným případem je v tom, že jedna z výpovědí pracovníků čerpací stanice připouští možnost, že děvčata nastoupila do sanitky. A nějak se to rozšířilo,“ popisuje Jaroslav Mareš jeden z možných vzniků fámy. Podzim 1988 tak byl ve znamení hlášení obyvatelek Plzně a okolí, že je někde pronásledovala černá sanitka. A městská legenda pravila, že jedny z obětí měly být právě pohřešovaná Lenka s Ilonou.

Objevilo se i svědectví muže, který tvrdil, že došlo k násilnému trestnému činu, při kterém děvčata zemřela a údajně je pachatelé hodili do některé ze studní v oblasti Kokořína nebo je přidali do některé z hrobek v okolí Varnsdorfu. Kriminalisté dokonce jednu z hrobek otevřeli, ale těla dívek nenašli. Přesto nakonec získali dvě svědectví, která jsou věrohodnější.

První z nich poskytl muž, který jel z Prahy vlakem 9. srpna, tedy den poté, co Lenka s Ilonou stopovaly na okraji Plzně. Obě potkal ve vlaku směrem z Prahy u Roudnice nad Labem. „Přes uličku seděly proti mně dvě dívky, ve kterých jsem pak poznal obě pohřešované. Zaslechl jsem jejich rozhovor. Mluvily o tom, že pojedou do Děčína, nebo do Hřenska,“ stojí ve výpovědi muže, který po pár kilometrech z vlaku vystoupil.