„Mají sedět s námi.“ Peltova exmilenka promluvila a předložila soupis jmen

„Nespravedlnost cítím v tom, že já s panem Peltou jsme byli vzati jako oběť. Vypadla nám z toho najednou paní Valachová a dalších x desítek lidí, kteří chodili dělat to stejné, co pan Pelta,“ říká Kratochvílová a překládá seznam dalších 20 lidí, kteří by podle ní měli jít s nimi „před soud“. Je mezi nimi současný ministr, hejtman, někdejší poslanci i poradce prezidenta.