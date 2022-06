Peltova exmilenka mluví: Po politikovi označila špičku justice

Dotace měla přitom spolknout oprava tribun. O dětech ani slovo. Nevnímá to jako střet zájmů? „Ale já jsem nic neřešil, já jsem jen žádal, aby to proběhlo řádně a spravedlivě,“ reaguje Rychetský na nová zjištění. Ale už to stačilo, aby dotační žádost brněnského tenisového klubu dostala na Ministerstvu školství speciální péči.

„Já jsem tento dotaz položila odpovědnému zaměstnanci, to byl vedoucí oddělení investic, ten se podíval do svých tabulek, které měl ve svém počítači,“ přiznala v podcastu někdejší náměstkyně na ministerstvu Simona Kratochvílová a zároveň k tomu dodala: „Určitě jsem k tomu řekla, že to chce Rychetský. Ono to patří k tomu, co jsem vždycky podřízeným sdělovala.“