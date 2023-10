Šťastný podcast: ANO vyhlásilo válku České televizi

Petr Dvořák bude mít konečně klidné spaní. Bývalý generální ředitel ČT o víkendu skončil v čele veřejnoprávní televize a po 12 letech mu tak v šest ráno nezazvoní telefon se stížností, proč ČT24 živě nevysílala zrovna tu a onu tiskovou konferenci. Odteď si na to bude muset zvykat Jan Souček a jeho nový šéf zpravodajství Petr Mrzena – a co všechno si užijí, dokládá Jindřich Šídlo na vlastních zkušenostech z postu vedoucího domácího zpravodajství v České televizi.

„Všichni trpěli obsesí, že se pořád musí vidět v televizi a nejlépe živě. Takže mi volali různí politici a říkali ‚proč jste nevysílali moji tiskovou konferenci?‘ a já jsem jim odpovídal ‚jednak o tom nerozhoduju a jednak to tam běželo před 20 minutami‘, na což jsem dostal odpověď ‚ale proč to neběželo před 40 minutami živě?!‘. Nejvíc aktivní v tomhle byli v roce 2010 sociální demokraté a Jiří Paroubek byl v televizi v podstatě furt – což také voliči ocenili tím, že mu místo 35 % dali nakonec 22,“ vzpomíná Šídlo.

Česká televize se dostala do hledáčku i druhé části našeho zábavného podcastu, která se věnuje sociálním sítím. Na nich totiž vyhlásili členové stínové vlády hnutí ANO České televizi válku a rovnou proti ní vytáhli.

Slovenská volební noc zatím přinesla velkou prohru, a to pro @CT24zive . Zatímco na Kavkách už padla, @CNNPrima pokračuje v kvalitním a profesionálním volebním zpravodajství. Navíc i s přehlednou grafikou. Díky 👍

Ale nebyla to jen slovenská volební noc, která zapříčinila výpady členů hnutí ANO proti ČT. Třeba poslanci Patrik Nacher, Jaroslava Pokorná Jermanová a někteří další kritizovali na sociálních sítích (stejně jako Andrej Babiš přímo v Poslanecké sněmovně) zvyšování koncesionářských poplatků.

„Myslím, že Český statistický úřad nám zásadně kazí zábavu z voleb. Tady to máme za tři hodiny spočítané, ani to nezačne být vzrušující a pak prostě jdeme na večeři, jako by se nic ani nestalo. Já bych financování ČSÚ seřízl, protože jsou moc dobří – tak na nich pojďme ušetřit,“ krčí rameny Konstantin Sulimenko.