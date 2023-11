Šťastný podcast: Kamiony a nenávist. V čem nás Slovensko dokáže předčit?

„Vy jste dokázali lépe vybudovat instituce, ať už jde o Ústavní soud, státní zastupitelství, nebo i ombudsmana, což nás myslím dodnes rozlišuje. Máme toho spoustu společného, ale my jsme v devadesátých letech měli Vladimíra Mečiara, který celé Slovensko zdevastoval, a z toho jsme se museli dlouho vzpamatovávat,“ vysvětluje novinářka.

Dvojice moderátorů spolu řešila i to, proč jsou mezi Čechy a Slováky stále tak skvělé vztahy. „Na světě neexistuje stát, který by se v takovém klidu a tak kultivovaně rozdělil. Myslím, že na to často zapomínáme,“ říká Kovačič Hanzelová.