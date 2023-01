Šťastný podcast: Návod, jak přežít prezidentské volby

„Ať už volíte kohokoliv (a je mi to fakt úplně jedno), přestaňte už to psát na sociální sítě. Tohle nejsou Vánoce, není to dopis Ježíškovi, to jsou volby. Vyberte si jednoho nebo jednu, smiřte se se vším špatným, co v životě udělali, a doufejte, že se vám to povede. Pokud se vám to nepovede, tak máte ještě druhý pokus, kde můžete volit někoho jiného. Ale hlavně už přestaňte psát na sítě to, co udělal váš neoblíbený kandidát špatně, nebo i to, co jste museli vytrpět, abyste tomu svému mohli dát hlas. Je to všem úplně jedno,“ rozohnil se nejhlavnější politický analytik v podcastu.