Šťastný podcast: Půlnoční kyberútoky Jany Černochové. Obětí je exministr

Slováci už tuto sobotu v předčasných volbách rozhodnou o novém složení Národní rady, jak říkají svému jednokomorovému parlamentu, a podle předvolebních průzkumů to vypadá na pořádné drama.

„Kdo velmi pravděpodobně dostane víc než pět procent a projde do parlamentu, je strana Republika. To jsou naši velcí oblíbenci, protože je to odštěpek od Lidové strany, tedy od Mariana Kotleby,“ připomíná Konstantin Sulimenko politika, který byl odsouzen za používání nacistické symboliky.