Šťastný podcast: Šídlo, Sámo, Soros. Pravda, o které řetězové maily mlčí

„V posledním kole prezidentské volby 2003 kandidoval proti Václavu Klausovi Jan Sokol – mimořádně vzácný člověk, disident, profesor na Karlově univerzitě. Měl nějakou složitou rodinnou historii, jeho tatínek tuším přijal za druhé světové války nějaké německé vyznamenání, aby někoho zachránil. Samozřejmě že ta historka byla složitější a sám Jan Sokol s tím neměl vůbec nic společného, ale tehdy to kolovalo jako e-mail a jeho šiřitelé ho posílali do všech redakcí, ale i těm poslancům a senátorům, kteří tenkrát prezidenta volili.“

„Existuje článek na jednom dezinformačním webu, který se na konci titulku ptá: ‚proč má Praha a Vídeň tak blízko Izraeli?‘“ popisuje scénárista Konstantin Sulimenko, „kdybyste to nevěděli, tak je to přibližně proto, že když přišel někdy v šestém nebo sedmém století Praotec Čech do českých zemí, tak nepřišel do prázdné země, ale do říše kupce Sáma, což nebyl francký kupec, ale obchodník z Izraele, který s Praotcem Čechem uzavřel dohodu a od té doby jsou Češi v područí Židů“.