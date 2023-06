Šťastný podcast: Skládání česko-ruské reprezentace a sebeláska Petra Pavla

Jak zvládl Petr Pavel tiskovou konferenci ke 100 dnům v prezidentském úřadu? Ovládáte slovníček českých politických slibů? A co to zase tropí Alois „Lojza“ Hadamczik? Na to vám odpoví Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Ondřej Lasák a Tereza Povolná.

Slíbili jste něco, co se vám nepovedlo splnit, ale tak trochu se bojíte to říct nahlas? Pokud jste český politik, nevadí to. Od pradávna se totiž v kuloárech Sněmovny a na chodbách Strakovy akademie ústní lidovou slovesností šíří umění „politického bullshitingu“.

„Český politický bullshiting jsou okecávačky, žvanění,“ vysvětluje eufemisticky pojem Jindřich Šídlo. „Nejlegendárnějším příkladem takové fráze je, že naše sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického kontextu a v konfrontaci s realitou dnes neobstojí, to je naprosto fantastické,“ připomíná hlavní politický analytik Šťastného pondělí Jindřich Šídlo. Naráží při tom na výrok tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Další otřepané fráze tentokrát z dílny představitelů Fialovy vlády překládáme do češtiny v aktuálním dílu Šťastného pondělí. V článku si vyzkoušejte i kvíz a zjistěte, jak zdatní jste v porozumění současnému kabinetu.

V druhé části podcastu jsme se zaměřili na hlavu státu. Tým Petra Pavla totiž minulý týden uspořádal tiskovou konferenci. Prezidentský tým se na akci ohlížel za prvními sto dny Pavla u moci. Vystřídalo se mnoho řečníků, ale žádné osudové stanovisko nepadlo.

„Pokud jsi tuto tiskovou konferenci neviděl, nevadí, oni k ní vydali tolik různých brožurek a pdf dokumentů, že se můžeš snadno dovzdělat,“ povzbuzuje Šídla juniorní analytička Tereza Povolná. Prezident při této příležitosti totiž zároveň představil mladé hradní ambasadory.

„Jestli nám všem tato konference přinesla nějakou inspiraci, pak je to to, že nikdo vás nepochválí tak dobře, jako se pochválíte vy sami,“ doplňuje poznatky kreativní producent Šťastného pondělí Ondřej Lasák

Ve Šťastném podcastu také tvrdě kritizujeme český hokej, konkrétně prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika a jeho někdejšího svěřence Dmitrije Jaškina.

Český hokejista ruského původu se po vpádu Putinových vojsk na Ukrajinu dobrovolně rozhodl hrát za armádní klub v Petrohradě. Neštítil se účinkovat v propagandistickém videu ke Dni obránců vlasti ani vbruslit na led v dresu s vojenskou tematikou. I přes to všechno Jaškina šéf českého hokeje Hadamczik obhajuje a byl by ochoten ho nechat nastoupit za český tým na mistrovství světa v Praze příští rok.

Na mém názoru se nic nemění. Jasně jsem řekl v předchozích měsících, že morální hodnoty jsou víc než sport. Odsuzuji válku. Pokud chce hrát Jaškin v reprezentaci, pak říkám, pojď hrát do Čech. — Alois Hadamczik (@alois_hadamczik) June 15, 2023

„Mám stanovisko,“ začíná vážně Lasák ,„sport je politika, vždycky to tak bude. A tvářit se, že se to dá oddělit, to je hloupost,“ upozorňuje.

„Já si myslím, že pokud jednou hraješ za armádní tým Petrohradu a poté si odskočíš zahrát třeba do české extraligy, taky to není vstupenka do národního týmu,“ reaguje na myšlenkový pochod Aloise „Lojzy“ Hadamczika Povolná.„Jestli chtějí, abych se už v životě nepodíval na hokej, tak ať v tom pokračují,“ uzavírá segment o potenciální česko-ruské reprezentaci Jindřich Šídlo.

A to není vše. Ve Šťastném podcastu jsme se také dotkli nedávného výročí zásahu na Úřadu vlády, ke kterému principál Šídlo poskytl odhadem 294 rozhovorů. Jaké jsou další příklady „politického bullshitingu“ a proč i v něm vítězí Václav Klaus? Jakou novou kategorii navrhujeme zavést v anketě Podcast roku? A jaký odpočinkový program jsme vymysleli pro exministra Nekulu?

Celý podcast poslouchejte v přehrávači v úvodu článku. Pokud byste se chtěli autorů na cokoliv zeptat, pošlete nám své otázky přes tento formulář. Promyšlené a erudované odpovědi uslyšíte ve speciální epizodě už 3. července.