Šťastný podcast: Už žádný generál. Odteď je to generální prezident Pavel

Koho jmenuje v rámci stanného práva Petr Pavel arcibiskupem a kdo to přehnal se sázkovým šílenstvím, to vám řekne dnešní Šťastný podcast ve složení Šídlo, Sulimenko, Povolná a Lasák.

Konečně je po volbách a my známe vítěze, který si došel až pro titul hlavy státu. Dokážeme si ale zvyknout na nové sousloví prezident Pavel, když jsme ho dlouhé měsíce všichni oslovovali prostě jen generál?

Šťastný podcast nabízí kompromis: z Pražského hradu nám teď nebude vládnout prezident, ale generální prezident. Je ovšem třeba připomenout, že svého úřadu se Petr Pavel ujme až 9. března. Co bude dělat do té doby?

„Už ohlásil, že plánuje cesty do krajů, kde prohrál, tedy do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského, kde se mu mimochodem velmi líbilo. Ale tentokrát by mu mohli ukázat i jinou část Ostravy než nádraží Ostrava-Svinov, kam vystoupil z první třídy vlaku, a zaplněné Masarykovo náměstí, kam ho dovezli autem. A samozřejmě plánuje také cestu do Bruselu, protože to byl kandidát Bruselu,“ dodává ironicky Jindřich Šídlo.

Ještě před nástupem do funkce musí mít budoucí generální prezident vyřešené i personální otázky. A stojí za to připomenout, že za ním stáli lidé, kteří by teď nějakou tu hezkou veřejnou funkci uvítali – jeho protikandidáti z prvního kola.

„O tom, že Danuše Nerudová by se měla stát šéfkou Lánské obory – kde bude chytat ryby a pytláky – jsme tu už mluvili. Ale u Pavla Fischera bych navrhl, aby se stal pražským arcibiskupem. Aktuální arcibiskup Jan Graubner je už stejně v požehnaném věku a stejně je na tom postu dočasně. A kdyby snad někdo chtěl namítat, že něco takového nezařizuje prezident, tak říkám – stanné právo a půjde to,“ komentuje Konstantin Sulimenko.

Kromě nově zvoleného generálního prezidenta jsme se ale samozřejmě zaměřili i na další politiky a jejich sociální sítě.

„Čeho jsem si minulý týden na sociálních sítích všimla, bylo hnutí ANO a jejich série nepovedených sázkových tipů. Myslím, že by se teď, když budou mít víc času po prezidentských volbách, mohli začít učit pracovat s čísly. Třeba Martin Kolovratník tweetnul v době, kdy kurz na vítězství Andreje Babiše stoupl na 9,0, že pozitivní energie nabírá na síle. Pravděpodobně si myslel, že čím větší číslíčko, tím větší šance,“ krčí rameny Tereza Povolná, analytička nepodařených politických sázkových analýz.

„Já to chápu, je to stejné jako eurojackpot. Když to stoupá, tak je to dobré,“ reaguje Sulimenko.

V aktuálním dílu Šťastného podcastu se dozvíte také to, kdo z týmu ŠP ve volební místnosti třikrát zakřičel Bašta na Hrad, nebo jaké konspirační teorie se už o volbách začínají na českém internetu šířit.

Pusťte si jej v přehrávači v úvodu článku.