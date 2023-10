Šťastný podcast: Všude lágry a cenzura. Jak vidí svět Jiří Strach a spol.

Žijeme v době nesvobody a nemůžeme dělat už prakticky vůbec nic. A naopak lidé, které nemáme rádi, můžou dělat úplně všechno. Zkrátka dostali jsme se zpátky do nejtěžšího komunismu i fašismu zároveň a všude bují cenzura hyperkorektnosti, atmosféra udávání a k tomu ještě novodobá StB (samozřejmě podřízená Petru Fialovi) ničí všechny odvážné politické disidenty, jakými jsou třeba Jiří Strach, Dan Vávra, Václav Klaus, Tomio Okamura a další.

Naštěstí je tady ovšem náš Šťastný podcast, který umí všechny příznaky nastupující totality pojmenovat a vysvětlit, jak nás všechny ty fanatické menšiny, které si dovolují chtít nějaká práva, ohrožují.

„V nedávném rozhovoru pro DVTV měl (filmový režisér) Jiří Strach hned několik strašidelných vyjádření, jedno je děsivější než druhé. Řekl třeba, že žijeme v nové totalitě, že přichází 50. léta a taky že točí nový film s Jiřinou Bohdalovou,“ vyjmenovává Konstantin Sulimenko, „v jiném rozhovoru zase prohlásil, že se v téhle sparťanské zemi už bojí přihlásit ke slávistické identitě“.

„Přihlásit se v téhle době ke Slavii je jako podepsat Chartu,“ přikyvuje Jindřich Šídlo, „neseš to břímě, že za posledních šest let vyhraješ čtyřikrát titul. Úplně si představuju, jak režisér Strach vyjde z domova a míří točit do České televize a začnou ho honit žigulíky s estébákama.“

„Možná vás to překvapí, ale já 50. léta nepamatuju. I když tedy myslím, že Strach a spol. taky ne. Ale i tak všichni vnímáme, jak se tady rozvíjí ten homosexualismus stejně jako tehdy. A jak se mluví o tom, že by snad gayové a lesby – musím používat tyhle hyperkorektní výrazy – měli mít stejná práva jako ostatní. Neuvěřitelné. Takhle přesně to v těch 50. letech začínalo!“ varuje Jindřich Šídlo.

„Přesně tak, za chvíli tu budou heterosexuály zavírat do lágrů v Jáchymově,“ souhlasí Konstantin Sulimenko.

Nejhorší na celé téhle situaci samozřejmě je, že ti stateční disidenti už nemohou své názory ani nikde říct. Samozřejmě když nepočítáme ty rozhovory, kde své názory mohou říct.

Takže jak vrátit svět zpátky do toho normálního stavu, v jakém byl v 90. letech, kdy se dalo svobodně kouřit ostatním do obličeje, bruselského úředníka jsme vypráskali ze dveří a nějaká změna klimatu vůbec neprobíhala? A jak poznat další varovné signály, že je Česko znovu v 50. letech? To všechno dnes rozebírá dvojice satiriků ve Šťastném podcastu. Pustit si ho můžete v přehrávači v úvodu článku.