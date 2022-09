Umělá inteligence je náš odraz. Hákovým křížům se nevyhneme, říká novinář

Mně to přijde trošku jako setkání úplně s novým druhem komunikace, s novou formou života. Když to nadnesu, tak je to jako setkat se s mimozemšťanem, který nás dlouho studuje, něco o nás ví překvapivě dobře, něčemu zase vůbec nerozumí a je neuvěřitelně mocný. Dokáže toho spoustu a zároveň některým věcem roztomile nerozumí. Nechápe například, že když pes do něčeho kousne, tak kouše pusou. Nebo například nechápe, jak vypadá zasněžená Praha, a zkouší to nějakým způsobem odhadovat. Je hodně blízko tomu, jaké chyby dělá člověk, a přitom je to od něj na míle daleko.

Neuronová síť je určitý typ počítačového programu, který přistupuje k analýze dat specifickým způsobem. Není to jeden program, ale je to několik maličkých prográmků. Každý z nich má nějakou velmi jednoduše popsanou funkci a tím, že dáme dohromady ty neurony, tak ta funkce najednou začne být mnohem složitější a komplexnější. Můžeme udělat třeba neuronovou síť, která dokáže rozpoznat, co uživatel napsal nebo co vyslovil, pozná, co je na obrázku, naučí se, jestli je na obrázku obličej nebo kolik je tomu vyobrazenému člověku let.

Neuronová síť se často zaměňuje za spojení umělá inteligence. Umělá inteligence je trošku nadnesený název. Někteří experti ho nemají rádi, protože je zavádějící. Když člověku řekneme inteligence, tak si vybaví nějakou konkrétní schopnost. Vybaví si to, co lidé mají jako inteligenci. A to, co má počítač, nebo to, co my označujeme jako umělá inteligence, tak to není nutně to samé, a tím pak dochází ke spoustě omylů nebo nedorozumění. Protože my máme pocit, že když počítač umí něco, co my jsme uměli ve třetí třídě, tak máme pocit, že umí všechno, co jsme se do té doby naučili. A není nám úplně jasné, proč si počítač neumí zavázat tkaničky, ale zase umí řešit diferenciální rovnice.