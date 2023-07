V břiše se nám orgány hýbou. Největším tulákem je ledvina

Kdyby se kůže na břiše na chvíli stala průhlednou a byla by možnost nakouknout dovnitř, překvapil by nás ruch. Pohyb potravy, zvedání a klesání bránice, stlačování orgánů, a dokonce i jejich putování krajinou. Samozřejmě břišní.

Není to samozřejmě tak, že by se žaludek přesunul třeba do pánve. Ale břišní orgány opravdu putují. Když se nadechneme, bránice se zploští a tlaková vlna je trochu stlačí do pánevního dna.