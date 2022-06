Jeden spořil tisícovku, druhý ji investoval. Rozdíl dělá čtyři miliony

Skomírající akciové indexy začátečníky od investic spíš odrazují. Podle investora Daniela Gladiše to je chyba. „Když všechno vypadá negativně, dělají se nejlepší investice,“ říká.

„Kdo čeká, až bude všechno růžové, buď se nikdy nedočká, nebo nakoupí zbytečně za draho,“ tvrdí zakladatel investičního fondu Vltava Fund Sicav, který je jednou ze čtyř nových tváří podcastu Ve vatě.

Současné propady podle něj automaticky nemusejí znamenat, že na podzim přijde recese. „Nejsem stoprocentně přesvědčený, že recese bude. Je to 50 na 50. Na investování to nemá velký vliv. Okolnosti se nemění,“ říká Daniel Gladiš v aktuálním dílu.

Pokud bude člověk rozhodnutý investovat dostatečně dlouho, nevidí Daniel Gladiš důvod, proč nezačít právě teď – propadům navzdory. „Základní investiční proces to nenahlodá. Vše je cyklické, oživení a recese se vždy střídaly. Pokud má člověk dlouhý investiční horizont, tak by ho to nemělo překvapit,“ míní investor.

Inflace v Česku je dál dvouciferná a peníze ztrácejí na hodnotě každý den. „To, že máme inflaci přes 16 procent, přimělo každého uvažovat nad hodnotou peněz. Dneska mají peníze třetinovou hodnotu než v roce 1993,“ počítá Gladiš.

Investice vs. spoření – kolik by vynesly vám?

Podle Gladiše v dlouhodobém horizontu neochrání peníze nic tak dobře jako investice do akcií nebo nejrůznějších akciových fondů. Investování nese vyšší výnos než například dluhopisy nebo spoření, je ale rizikovější. Pokud bychom od plnoletosti až do důchodu pravidelně odkládali tisícikorunu „do slamníku“, ušetřili bychom za 47 let celkem 564 tisíc Kč.

Budeme-li ovšem tisíc korun každý měsíc investovat, půjdeme do důchodu se 4 386 430 korunami. Může za to složené úročení. Vklad se nám totiž úročí pokaždé z nové jistiny, která je zvýšená o výnosy z předchozího roku. Historicky akcie vynášejí průměrně kolem 7,5 procenta ročně.

Chcete si namodelovat, kolik byste v průměru vydělali investováním? Zkuste naši kalkulačku. Stačí zadat pravidelně investovanou částku a investiční horizont.

Výnos si nastavte podle rizika nástroje, pomocí kterého chcete investovat. Případně zadejte průměrnou výnosnost akciových trhů za dlouhé desítky let, která činí mezi 7 a 8 procenty. To je výnos, který už je očištěný o inflaci.

Kdo trh pravidelně opouští, okrádá se

Čím déle investujete, tím je efekt složeného úroku viditelnější. „Člověk valí sněhovou kouli. Zpočátku je malinká, pak nabere gigantických rozměrů, když vydržíte dost dlouho. Musíte najít svah, který je dostatečně dlouhý a lepkavý,“ přirovnává Daniel Gladiš.

Základ je ovšem začít co nejdříve. „Lidem, kterým je dvacet, říkám, že s jejich očekávanou délkou dožití, tedy za dalších zhruba 65 let, můžou očekávat zhruba stonásobný nárůst akciových trhů. Důležité je začít co nejdříve a vydržet u toho. Kdo trh opouští a vrací se na něj, přerušuje běh složeného úrokování, a připravuje se tak o velkou část možného výnosu,“ radí Gladiš.

Kam by měla směřovat první investice nováčka? Jaké otázky si položit, než začnete investovat? Stačí skutečně pověstná tisícovka měsíčně?

Poslechněte si celý podcast Ve vatě v přehrávači v úvodu článku.

Daniel Gladiš 1993–1999 ředitel a zakladatel Atlantik finanční trhy, a. s.

1999–2004 ředitel a předseda představenstva ABN AMRO Asset Management (Czech)

2004 založil hedgeový fond Vltava Fund SICAV, je jeho hlavním portfoliomanažerem

autor knih „Naučte se investovat“ a „Akciové investice“

Twitter: @danielgladis