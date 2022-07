Vlevo dole: Babiš je jediný, kdo sází na elektromobilitu. A nejlíp nabíjí

Elektromobilita v českém konzervativním prostředí nikdy neměla moc zastání. Atmosféru ještě změnila válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace. To vše dohromady znamená značnou nejistotu, takže politici nechtějí ještě otevírat další frontu.

Proč to tak je a jak se s tím popasují automobilky? Téma pro netradiční epizodu politického podcastu Vlevo dole. Lucie Stuchlíková je na dovolené, takže za ni zaskočil Jan Kordovský. S Václavem Dolejším vyrazili do mladoboleslavské Škodovky, aby zjistili, jak se v hale montují baterky i jak se firma vyrovnává s e-budoucností.

Čeští politici se dělí na dvě skupiny. Ti shovívavější se hlasitě dožadují výjimky z evropského zákazu výroby a prodeje klasických spalovacích aut od roku 2035. Jako by jim nedocházelo, že automobilky určitě dál nebudou dělat kvůli malému českému trhu benziňáky a nafťáky.

A druhá skupina, ta radikálnější, považuje celý Green Deal jen za zelené šílenství, které by nejraději zrušila. To je vše. Žádný relevantní politik či strana, kteří by elektromobilitu tlačili nebo alespoň podporovali jako nevyhnutelnou budoucnost, v Česku neexistují.