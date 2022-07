Vlevo dole: Senát nemá rád Zeman ani Babiš. Proč bychom ho neměli rušit?

Je to úplně jiný svět než pár desítek metrů vzdálená Poslanecká sněmovna. Andrej Babiš, Miloš Zeman nebo Václav Klaus, a před nimi spousta dalších politiků, by Senát nejraději zrušili.

Horní parlamentní komoru totiž považují za zbytečnou. Často proto, že je prý jen zdržuje a překáží jim v práci, nebo kvůli tomu, že jejich strany v senátních volbách zkrátka propadly. Co si o tom všem myslí senátoři a senátorky? A v jakých situacích jinak přehlížený Senát už osvědčil svou existenci?

Političtí reportéři Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší vyrazili ve speciální epizodě Vlevo dole přímo do Valdštejnského paláce. A zjistili, že i někteří senátoři se skutečně cítí nedoceněni. Třeba Václav Láska si posteskl, že média berou Senát jako takovou zálohu – a při povídání použil hodně expresivní slova.

Dvojice reportérů se ptala senátorů, co by na fungování své instituce změnili, aby získala ve společnosti větší kredit – dnes k finálovému kolu senátních voleb chodí jen 15 procent voličů. Změnili by volební systém na jednokolový nebo přidali senátorům nějaké pravomoce?