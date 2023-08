Vlevo dole hledá největší politický podraz. Vždycky u toho byl Miloš Zeman

Podle Dolejšího je vítězem jednoznačně povolební opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD. „Byla to kartelová dohoda, díky níž se podsvětí dostalo až k vládě. Byla to temná doba, kdy se likvidovali nepohodlní lidé, chystaly vraždy novinářů a neprůhledně rozprodával majetek,“ argumentuje reportérský matador. „Později to vedlo až ke změně volebního zákona, která měla ze hry vyloučit menší strany.“