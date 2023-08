Vlevo dole: Pavel má první velký průšvih. Může za něj nechuť dělat politiku

„Jedna věc je tým, který vytipuje kandidáty po odborné stránce. Ale pak by měl někdo přijít a promyslet to politicky – prolustrovat kandidáta, zhodnotit rizika, projednat to s politiky. Jediné štěstí Hradu je, že i senátoři mají máslo na hlavě a nemohou si ho za jeho přehmat víc vychutnat,“ říká v podcastu Lucie Stuchlíková.