Vlevo dole: Extrémně rozčílený moderátor: Takhle se šetří? To je na revoluci

Fialova vláda musí prudce šlápnout na brzdu už letos. Poté, co se schodek státního rozpočtu v květnu prohloubil na 271 miliard, to oznámil ministr financí Zbyněk Stanjura.

„V původním balíčku nachystala vyšší daně a úspory pro roky 2024 a 2025. A teď najednou oznámí, že šetřit se musí začít hned už letos. Přijde mi to tak trochu jako podvod, jestliže to nevěděla už před měsícem. Všechny varianty jsou špatně – buď to nevěděla, nebo to tajila, anebo nám lhala,“ argumentuje Stuchlíková.