Vlevo dole: Nerudová sní o vlastní straně. Zaplní skulinu po Babišovi?

„Myslím, že Martin Nejedlý má své byznysy rozjeté a bude v pohodě. Nejvyšší kontrolní úřad teď dokončil kontrolu v Kanceláři prezidenta republiky, ve Správě Pražského hradu a také v Lánské oboře. A kontroloři řekli, že závěry zveřejní až poté, co si je prostudují policejní detektivové. Hlavně Mynář, který byl formálně vedoucím kanceláře, může mít problémy, zatímco lišák Martin Nejedlý byl bez funkce, takže ten se nebude z ničeho zpovídat. Do toho plánuje další audity Petr Pavel,“ připomíná Václav Dolejší.

„Záleží na tom, co všechno se stihne skartovat a zahladit. K podobným auditům jsem trochu skeptická, málokdy odhalí něco tak velkého, aby se to dalo prokázat. Že by to na ty dva mělo dopadnout, to si úplně nemyslím,“ oponuje Lucie Stuchlíková.