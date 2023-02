Vlevo dole: Pavel mluví o pozdější penzi a v Babišově kraji mu tleskají

Petr Pavel ještě nenastoupil do úřadu, ale už stihl udělat pár zajímavých telefonátů. A taky se vydal za občany, kteří volili spíš jeho oponenta. Politický podcast Vlevo dole u toho nemohl chybět!

Lepší moment pro návštěvu Ústeckého kraje si zvolený prezident ani nemohl vybrat. Minulý týden navštívil Šluknov, Českou Kamenici a Ústí nad Labem právě den poté, co EU zrovna zveřejnila statistku, která potvrdila pokračující propad regionu.

Sever Čech – Ústecký a Karlovarský kraj – dál klesá a vzdaluje se ostatním regionům i přesto, že za 20 let se tady investovalo (nebo spíš utratilo) 1,5 bilionu korun z evropských fondů. Evidentně bez valných výsledků.

Na druhou stranu, Pavel svou cestou po regionu vyvolal u lidí nejen velký zájem, ale hlavně ohromná očekávání, že on dokáže všechny dlouhé roky opomíjené problémy rázem vyřešit. A to by se v delším horizontu mohlo obrátit i proti němu.