Vlevo dole: Proč je ministr Síkela v bulváru „častěji než Agáta Hanychová“?

Kdo by řekl, že zrovna Jozef Síkela, šestapadesátiletý ministr průmyslu, se stane hvězdou bulváru? Vládní hnutí STAN se dokonce chlubí, že jejich politik je na titulní straně deníku Blesk častěji než Agáta Hanychová.

„Nikoliv snad proto, že by měl nějaký milostný skandál, ale proto, že vláda nákupem vnitrostátní plynárenské soustavy porazila jiného zájemce – miliardáře Daniela Křetínského, který mu to teď dává ve svých médiích sežrat,“ říká reportérka Lucie Stuchlíková v podcastu Vlevo dole.

„Tato historka ukazuje, jaký je Jozef Síkela originálním úkazem české politiky. Inteligentní, umí jazyky, zná mezinárodní kontext a také má velké sebevědomí i ego. Tím, že jako bankéř žil mnoho let v cizině a nikoho tady moc nezná, tak dokáže usadit i velké kluky,“ míní politický reportér Václav Dolejší.

Pro pořádek je třeba dodat, že vydavatel Blesku odmítá, že by při pranýřování ministra Síkely docházelo ke zneužívání daného média v zájmu jeho majitele. Člen představenstva firmy Czech News Center Daniel Častvaj se na dotaz Ekonomického deníku vyjádřil v tom smyslu, že Křetínského média jen „plní roli hlídacího psa demokracie“ . Dotaz ze strany tvůrců Vlevo dole zatím zůstal bez odezvy.

