Vlevo dole má řešení důchodové reformy. Ale líbit se vám nebude

Jak tedy vidí Vlevo dole budoucnost stran vládní koalice? „Podle mě bude do 10 let na slučovacím sjezdu TOP 09 zařazena po křídla ODS, ty strany mají k sobě blíž a blíž,“ říká Václav Dolejší. „Koalice Spolu bude čím dál víc spolu. Tedy bez lidovců,“ souhlasí Lucie Stuchlíková.

„V tuto chvíli to vypadá, že příští volby vyhraje Andrej Babiš. Zda bude také sestavovat vládu, to už tak jisté není,“ podotýká Lucie Stuchlíková.

„Z tohoto pohledu jsme na tom docela dobře, ale za 20 let na tom budeme stejně jako Itálie. Máme průběžný systém, to znamená, že lidé, kteří teď pracují, vydělávají na aktuální důchody. Teď máme silné ročníky, ale co se stane, až budou Husákovy děti v důchodu? Slabé ročníky z 90. let na ně nevydělají. K tomu přičtěte ohromný tlak na zdravotní a sociální systém. No, napadá mě jen jedno řešení…,“ povzdechl si Dolejší.