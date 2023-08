Vlevo dole se hádá: Je víc politiky v Oppenheimerovi, nebo v růžové Barbie?

„Barbie je dobrá, protože je zábavná, drzá a dělá si legraci ze všeho - z chlapů, z patriarchátu, z feminismu, z Mattelu i sama ze sebe. A že jí někteří vyčítají, že je jen marketingový nástroj? Já to vlastně obdivuju a funguje to na mě,“ říká Stuchlíková, samozřejmě ze zdviženou pěstí.

Ve filmu je podle něj také mnohem více politiky. „Na rozdíl od Barbie tam vidíme kongres, zákulisí, intriky, špionáž, drby - to, co máme ve Vlevo dole nejraději,“ argumentuje. To už Lucie Stuchlíková rudne vzteky a nabírá svůj útočný tón: „V Barbie byla také prezidentka a nejvyšší soud. Ty nepočítáš, protože to byly ženy, nebo co?“