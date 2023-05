Vlevo dole: Hádka v přímém přenosu. Premiér a Babišův muž se přou o inflaci

Nejdřív to byla Babišova drahota, pak to byla Putinova drahota. Teď si můžete vybrat, jestli je to Fialova drahota, nebo Michlova drahota. Podle toho, jestli fandíte vládě, nebo opozici.

Guvernér České národní banky Aleš Michl zaútočil na premiéra Petra Fialu, že jeho vláda podporuje inflaci neodpovědnou rozpočtovou politikou. Fiala ve středu večer na CNN Prima News vyrazil do protiútoku – krotit inflaci je podle něj úkol ČNB a Michl by měl začít dělat svoji práci.

„Není to tak dávno, co Michl veřejně tvrdil, že vláda nemá s inflací nic společného a za vše může ČNB. Jenže to bylo v roce 2021, kdy byl premiérem jeho spojenec Andrej Babiš a bylo měsíc před volbami,“ komentuje to Václav Dolejší v Reaktoru, svižném formátu podcastu Vlevo dole.

Michl, který za svůj příchod do národní banky vděčí právě Babišovi, se zuby nehty drží mantry nezvyšovat úrokové sazby. Ačkoli většina odborníků by to považovala v současné situaci za lepší řešení. Tedy pokud nepočítáme experty z Agrofertu, který si vzhledem ke svým dluhům vyšší úroky opravdu nepřeje.

„Abychom ale byli fér – i premiér si vykládá situaci, jak se mu to zrovna hodí. Ještě v dubnu se chlubil, jak se ‚náš přístup vyplácí a inflace klesá‘. A pochybuji, že tím náš myslel Aleše Michla,“ glosuje Lucie Stuchlíková v Reaktoru.

Kdo za to tedy vlastně může? Proč mají v ČNB mechové stěny? A neměli byste zavolat svým kamarádům dřív, než bude pozdě?

