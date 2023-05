Vlevo dole: Babiš je zpátky plný síly

Tři měsíce ho bylo vidět jen sporadicky. Teď se ale Andrej Babiš vrhnul na mediální rozhovory a znovu začal neúnavně točit videa. Ve stranickém tisku vycházejí poznámky typu „chtěl se stáhnout, ale kvůli tomu, co předvádí vláda, to nejde“.

„A je to starý dobrý Babiš, plný energie. Napíná síly do toho, co umí nejlépe – kritizovat, v tomhle případě cokoli, co udělá vláda Petra Fialy,“ komentuje Václav Dolejší.