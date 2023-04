Vlevo dole: Týrání Miloše Zemana pokračuje i v důchodu

Miloš Zeman otevřel svou postprezidentskou kancelář. A asi máloco vystihuje konec jeho mandátu jako fotografie, na které ho ochranka musí vynášet do schodů. Protože bývalé hlavě státu nejbližší okolí nedokázalo nebo nechtělo zařídit bezbariérové prostory.

„Já jsem z toho úplně v šoku, že je něco tak nedůstojného možné. Nevím, jak si to vysvětlit, jestli je to Mynářovi s Nejedlým jedno, jestli mu to udělali naschvál, nebo se prostě jen snažili ušetřit,“ kroutí nad zcela neprezidentským aranžmá Lucie Stuchlíková.