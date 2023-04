Vlevo dole: Víme, jestli se vaše dítě dostane na dobrou školu

A co na to politici, kteří tak rádi mluví o vzdělanostní ekonomice a o tom, že budoucnost každé vyspělé země je úzce spjata s kvalitou vzdělávání? Samozřejmě slibují, že zastaralý školský systém se musí reformovat. Uspořádali o tom nespočet konferencí, vyšla řada tlustých koncepcí a nablýskaných strategií. Ale většina nápadů zůstává roky jen na papíře, protože k jejich prosazení není čas, prostor a hlavně odvaha.

„Politikům se možná do větší reformy vzdělávání vůbec nechce, protože výsledky změn nejsou vidět během jednoho volebního období. Když vidíme, jak se rychle střídají ministři a že politické strany tam ani neposílají silné politické figury, které by měly sílu tím obřím parníkem pohnout, zdá se, jako by to ani nebylo skutečnou prioritou,“ tvrdí Václav Dolejší.