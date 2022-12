Výdech: Porucha soustředění se netýká jen dětí. U dospělých má ale jiné projevy

Poruchy pozornosti řeší psychiatři a psychologové už desítky let, ale kolem diagnózy známé pod zkratkou ADHD se stále objevuje řada mýtů. Například že u dospělých vůbec neexistuje.

„Představa, že by dosažením osmnáctého roku věku porucha zmizela, je trošku naivní,“ říká psychiatr Pavel Mohr z Národního ústavu duševního zdraví, který současně působí na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Naráží tak na skutečnost, že někteří kolegové z oboru psychologie a psychiatrie stále poruchu ADHD (z anglického attention deficit hyperactivity disorder), případně také její méně známější podobu ADD, která se odlišuje v chybějící hyperaktivitě, stále zpochybňují. A to i přes nespočet vědeckých prací a stále rostoucí počet diagnostikovaných.

Dnes už naštěstí tabu kolem ADHD mizí. I díky osvětě se laická i odborná veřejnost učí chápat, že jde o oficiální diagnózu, a roste přehled o tom, jaké obtíže porucha do života přináší. Přesto, že se diskuse posouvá dopředu, jde pořád o jednu z nejnáročnějších výzev pro současnou psychologii a psychiatrii. A to jak s ohledem na dětské, tak i dospělé pacienty.

Je potřeba vědět, že se projevy u různých věkových skupin výrazně liší. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že v dospělosti ubývá specifické hyperaktivity nebo impulsivity. „Do popředí se dostávají poruchy pozornosti, poruchy plánování, poruchy emoční regulace. To je to, co lidi trápí nejvíce,“ vysvětluje zásadní rozdíl Mohr v podcastu Výdech.