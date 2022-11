Výdech: Nepodceňujte zimní temnotu. Může vést k depresi

„Pak je namístě se ještě hlouběji zamyslet a více ten stav zkoumat. Když si uvědomíme, že je to ono, že to přichází každý podzim a zimu, tak se tomu začneme věnovat. Budeme přemýšlet, co nám takový stav přináší do života,“ popisuje psychoterapeutka Špačková v podcastu Výdech.