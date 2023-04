Vlastní bydlení nebude pro každého, říká expert. Vinu nesou banky

„Přiznejme si, že současná daň z nemovitosti je skutečně nízká. Stojí-li daň z domu méně než odvoz popelnic z toho daného domu, tak to není úplně v pořádku. Osobně si tak myslím, že pokud by se současná daň zdvojnásobila, tak to nějaké fatální dopady mít nebude ,“ říká v pořadu Inside Talks Petr Palička, šéf Penta Real Estate.

Zvýšenou daň navíc podle Paličky majitelé s největší pravděpodobností částečně přenesou i na nájemníky. „V případě, že to hladina na trhu umožní. Vždy je to o poptávce a množství bytů, které jsou k pronájmu k dispozici. A zájem je obecně větší než nabídka, alespoň v Praze a většině velkých měst, takže by se to asi přeneslo do ceny,“ dodává Palička s tím, že zásadnější je podle něj to, komu budou vybrané daně směřovat. Podle něj je totiž dnes daň z nemovitosti často pro řadu obcí jediný příjem a pokud by o něj přišly, bude to pro některé velký problém.