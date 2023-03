Podmínky diktuje kupující. Nemovitosti se musí prodávat jinak

Ještě začátkem loňského roku to přitom bylo úplně jinak. Nabídka bydlení na prodej byla oproti poptávce výrazně nižší a potenciální kupci předháněli jeden druhého, aby nemovitost získali. Za to byli ochotni se často i vzájemně přeplácet, a to o desítky i stovky tisíc korun.