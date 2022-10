73 běženců zajistili policisté ve Zlínském kraji za 24 hodin

Od zavedení kontrol bylo zadržených migrantů během 24 hodin vždy okolo stovky. Navíc od sobotních 07:00 do nedělních 07:00, kdy to bylo 124 migrantů.

Migranti, zejména Syřané, začali do Zlínského kraje proudit ve zvýšené míře od května. Do středy 28. září jich policie evidovala přes 3150. Převáženi jsou do migračního centra v Holešově na Kroměřížsku. V areálu tamní policejní školy policisté zjišťují, zda nejsou běženci ozbrojeni, kontrolují jejich totožnost, fotografují je a berou jim otisky prstů. Poté je převážejí na vlakové nádraží do Hulína, odkud běženci z tuzemska odjíždějí nebo pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky. Pro migranty je ČR vesměs tranzitní zemí, směřují zejména do Německa.