Ambasádu do Jeruzaléma jde přesunout rychle. Vymění se jen cedule, říká Pojar

Stěhování velvyslanectví z Tel Avivu do sídla izraelské vlády je politicky citlivá věc. Prakticky by ale šlo o nenáročnou operaci, říká poradce pro národní bezpečnost a pravá ruka premiéra Tomáš Pojar. Ambasáda v Jeruzalémě by podle něj mohla fungovat už v prostorách detašované kanceláře ve „Svatém městě“, kterou v zemi otevřela ještě vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2021.

„V případě, že se vláda rozhodne tento krok udělat, znamenalo by to, že kanceláře, které již máme v Jeruzalémě, by se staly ambasádou. Jak by to bylo řešeno dlouhodobě, to by byla druhá věc. Muselo by to řešit Ministerstvo zahraničních věcí dle svých potřeb a finančních možností,“ uvedl Pojar, sám bývalý český velvyslanec v Izraeli a jeden z dlouhodobých tvůrců české proizraelské politiky, v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Prakticky to znamená odmontovat čtyři šroubky z cedulky v Tel Avivu a tyto čtyři šroubky s cedulkou našroubovat v Jeruzalémě,“ dodal. Podle něj by tak ambasáda sídlila na „nezpochybnitelném izraelském území v západním Jeruzalémě“ a nemělo by to žádný dopad na mírový proces v regionu.

Lipavského „ne“

O stěhování ambasády do sporného Jeruzaléma, o který se přou i válčí Izraelci s Palestinci, se v Česku mluví dlouhodobě. Téma zvedl premiér Fiala po teroristických útocích Hamásu o minulém víkendu, při kterých dosud zemřelo zhruba 1300 Izraelců, převážně civilistů. Další minimálně desítky byly zataženy do Pásma Gazy jako rukojmí. Izraelci na Gazu udeřili zatím letecky, čeká se ale také pozemní operace a dlouhodobá válka.

Proti stěhování se postavil ministr Lipavský, byť jako první zahraniční politik přijel podpořit Izraelce přímo do Jeruzaléma, kde se setkal s prezidentem Jicchakem Herzogem. Se svým protějškem Eli Cohenem se pak nedaleko Tel Avivu setkal s přeživšími teroru.

Lipavský stěhování ambasády odmítá ze tří důvodů. Uvedl, že je v rozporu s mezinárodním právem, vymyká se postojům v EU a může ohrozit české diplomaty, kteří působí v arabských zemích.

V Jeruzalémě už od roku 2018 sídlí americká ambasáda. Tento tah republikánské administrativy Donalda Trumpa nezvrátila ani ta současná v demokratických barvách.

„Máme pro to stejné argumenty jako USA. Uznáváme Jeruzalém jako hlavní město de facto, teď bychom ho uznali i de jure. Je to naše suverénní rozhodnutí. To, že to je hlavní město, je fakt. My bychom tak jen posvětili zdravý selský rozum,“ říká Pojar. Zároveň odmítá, že by takový krok byl jednoznačně v rozporu s mezinárodním právem, podle něj jde o právní argumentaci.