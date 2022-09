Expert rozcupoval klíčový posudek k Čapímu hnízdu. Nelze brát jako důkaz, říká

Pokud vezmeme do úvahy fakt, že relevantní pro daný odhad je pouze 1. metoda (o tom viz dále), pak samotný odhad byl proveden pouze na 1,5 stránky (strany 18 a 19 posudku). Tohle je zcela nepřijatelné. Solidní oceňovací zprávy jsou dnes koncipovány obráceně – stručná metodická část a poměrně podrobná analytika, která jasně argumentuje, jak vznikl výsledný odhad.

2. Znalecký posudek staví na vztahu Čapí hnízdo (poskytovatel reklamních ploch/nosičů) – Agrofert Holding (strategický partner). Nájem tedy, pokud správně rozumím, má být určen hlavně s ohledem na zájmy těchto dvou stran, u kterých máme předpokládat nezávislost, tedy že se budou chovat jako běžné tržní strany transakce. Posudek by tedy měl jasně doložit, jaké skutečnosti by vedly obrovský konglomerát typu Agrofert Holding s obrovskou vyjednávací silou, aby platil odhadnutých 86-172 mil. Kč za reklamu umístěnou v nově vybudovaném centru typu Čapí hnízdo. Posudek by měl tedy jasně doložit, zda byli i jiní zájemci ochotni platit za tyto reklamní plochy srovnatelné částky, kdo případně zajišťoval prodej této reklamy apod. Jinými slovy, mělo by být nějak zdokumentováno, že Čapí hnízdo bylo centrum, které by bylo schopné na volném trhu zajistit takovéto příjmy.