Je to podvodník, řekl Babiš. Rozzuřil ho znalec, který podpořil obžalobu

„Když je to pozitivní, tak to se neptáte,“ zastavil se dobrovolně u hloučku novinářů a začal interpretovat svědectví, která u soudu zazněla do oběda. Auditoři a účetní z holdingu Agrofert před policisty vypověděli, že Farma Čapí hnízdo v předmětné době do holdingu nepatřila. „Vyplývá z toho, že obžaloba je nesmyslná,“ dodal expremiér.