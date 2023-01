Babišovo drtivé vítězství na sídlišti Chanov. „Dohodli jsme se na něm“

Je zima, sychravo a po dešti. Mezi paneláky chanovského sídliště se prohánějí pouze děti. Zjevně v nich ještě doznívají dozvuky prezidentských voleb. „Babiš, generál, ta-paní, takovej-ten-mladej…“ vyjmenovávají kandidáty, když zvědavě okukují reportéra. U nich doma se o volbách prý mluvilo docela často. Tedy vlastně hlavně o Babišovi, kterého tu všichni znají z televize a facebooku. „Rodiče, tety i sousedi, hodně jich bylo ve škole volit,“ prozrazují děti.

A výsledky voleb jim dávají za pravdu. Chanov byl léta proslulý nízkým zájmem o jakékoliv volby. K prvnímu kolu prezidentských voleb jich ale do mosteckého okrsku číslo 20 tentokrát přišlo 25 procent, což je přibližně třikrát víc, než chodí obvykle. A drtivě tu zvítězil Andrej Babiš. Získal 93 procent hlasů. Vyjádřeno čísly: 149:3:3:3:1. Po třech hlasech získali Jaroslav Bašta, Danuše Nerudová a Petr Pavel, jeden hlas získal Pavel Fischer. Zbytek posbíral bývalý předseda vlády Andrej Babiš.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Na internetu lítá, že Petr Pavel mlátí cikány.

U nastartovaného auta na centrálním řekněme „náměstíčku“ postává sedmačtyřicetiletý Ladislav Kotlár. Říká, že v sobotu byl po dlouhé a dlouhé době volit. Co ho k tomu přimělo? „Ta situace. Všechno je drahý. Jídlo, elektrika. Prostě největší krize, co může být,“ vysvětluje. Hlas dal – prý jako všichni jeho známí - Andreji Babišovi.

Jak volilo sídliště Chanov v minulosti V roce 2013 zde zvítězil Miloš Zeman. V prvním kole zde získal 44 hlasů, celkově tehdy přišlo k volbám jen 59 místních. V druhém kole podporu ještě o pár hlasů zvýšil na 54 hlasů, celkově zde volilo 56 lidí. Paradoxně volby v roce 2018 zde vyhrál Jiří Drahoš. Nejprve v prvním kole zde uspěl Michal Horáček, který zde získal 29 hlasů 42 volících obyvatel. Miloše Zemana tehdy volilo 10 lidí. V druhým kole se volební účast zdvojnásobila, ale stále se bavíme jen o nízkých procentech. Konkrétně 11,4. Zemana zde v druhém kole volilo 15 lidí, Jiřího Drahoše pak 72. A do třetice, jak se volí v Chanově. Ve sněmovních volbách v roce 2021 zde vyhrála se 47,6 procenta kandidátka Pirátů a Starostů. Hnutí ANO bylo druhé s 26 procenty, což při pravidelně nízké účasti znamenalo, že ho volilo 11 lidí. Sám Andrej Babiš zde získal devět preferenčních hlasů.

„Přece nebudu volit toho, kdo mlátil cikány,“ ušklíbne se. Ladislav naráží na dva roky starý rozhovor Petra Pavla v pořadu Všechnopárty, kdy generál ve výslužbě moderátoru Karlu Šípovi popisoval, že jako mladý byl zlobivý, hyperaktivní a že se rval s nepřizpůsobivými.

Nic na jeho postoji nezměnila ani následná osobní návštěva Petra Pavla chanovského sídliště. Ve videu z listopadu 2021, které je možné stále najít na jeho sociálních sítích, Pavel říká, že návštěva sídliště „ukázala, že zbytečně žijeme v zažitých předsudcích“ a že je třeba „hledat řešení s těmi, kdo chtějí hledat řešení“. Místní ho přijali vřele.

Poslední dobou se podle Ladislava část rozhovoru s Karlem Šípem objevuje čím dál častěji. Zobrazuje se mu na facebooku nebo koluje v hromadných e-mailech, které dostává od známých. U videa se píše, že Petr Pavel nenávidí cikány.

Na Babišovi oceňuje hlavně to, že dělá věci pro lidi. Co si pod tím představit, to nedokáže přesně definovat. Má jen takový pocit. Názor o něm si udělal hlavně z jeho videí na sociálních sítích. „Posíláme si různý výzvy, články, projevy, videa na facebooku a tak,“ vyjmenovává, podle čeho si vybrali se známými svého favorita.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy „Jiný lidi neznám,“ říká Vladimír Štěrba.

Prvovoliči

Andreji Babišovi se na sídlišti v Chanově podařilo přilákat do volebních místností i lidi, kteří dosud volby zcela ignorovali. Například sedmdesátiletého Vladimíra Štěrbu. „Je jediný, kterého z těch kandidátů znám. Tu paní, toho druhýho a ty další vůbec neznám. My jsme se tu o tom bavili, šel jsem volit, a tak jsem mu to hodil,“ popisuje vitální důchodce.

U stánku s potravinami postává sedmačtyřicetiletý Milan Baláš. Další prvovolič. I on se nechal víceméně přesvědčit rodinou a okolím. „Volil jsem toho Babiše, že prý bude dobrý prezident. To mi poradili lidi tady. Jinak bych nešel, já tomu nerozumím. Rodina ho ale volila, tak jsem ho taky volil,“ vysouká ze sebe.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Podle Milana Baláše bude Andrej Babiš prý dobrý prezident, říkají jiní.

Ptám se lidí, kteří mě nedůvěřivě pozorují z balkonů. Novinářů tu sice mají plné zuby, přesto se alespoň trochu rozpovídají. „Volili jsme Babiše, máme ho rádi. Je sympatický. Pomáhá lidem. Čím? To už byste po mně chtěl moc,“ krčí rameny muž, který se představil jako Josef. „Jde mu o lidi,“ přidává se jeho soused. Paní z vedlejšího vchodu se zase dušuje, že nechtěla za prezidenta vojáka. Prý je to divné. Hlouběji se nerozpovídají.

„Umí mluvit“

Oslovuji hlouček mladých lidí, kteří okukují auto u Romského centra. Někdo ho před pár hodinami vykradl. Většina skupinky prý volit byla nebo se alespoň chystají ke druhému kolu. Mladíci ve věku mezi dvaceti až třiceti lety se shodují na tom, že Andreji Babišovi především rozumí. „Mluví s lidma úplně jinak. Srozumitelně. Když má ty proslovy, tak mluví tak jako normálně. Navíc je mu úplně jedno, jestli mluví s bílými nebo černými,“ přidává do diskuse pětadvacetiletý Miroslav Gaži.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy Mladým imponuje, že Andreji Babišovi rozumějí.

Imponuje jim, že je bohatý, zná zahraniční státníky a chce mír. Andreje Babiše ale volili především proto, že ho znají, což o dalších kandidátech říci nemohou.

„Dohodli jsme se s lidma na Babišovi“

Na autobusové zastávce směrem do Mostu se dávám do řeči se třiačtyřicetiletou Lidyí Bučkovou. Je po dvanáctihodinové směně a jede si pro děti k rodičům, kteří je hlídají. Také byla o víkendu volit a také volila Andreje Babiše.