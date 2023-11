Bezpečnostní expert má nakročeno k postu velvyslance v Moskvě

Česká zahraniční politika prochází významnou proměnou. Zatímco dříve vše překrývala podpora Ukrajině napadené Ruskem, v posledních týdnech do jejího relativně hladkého toku významně promlouvají nové proudy: spor o českého velvyslance v Moskvě, situace na Blízkém východě a také otevírající se nová kapitola vztahů s Čínou.

Sladit noty se pokusí domácí politické špičky příští týden na setkání nejvyšších ústavních činitelů. Proběhnout má v úterý 14. listopadu.

Podle informací Seznam Zpráv se ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) blíží dohodě s prezidentem Petrem Pavlem o vyslání na post českého ambasadora v Moskvě bezpečnostního experta Daniela Koštovala.

Ani export, ani studny

V Černínském paláci ve čtvrtek proběhla konference Diplomacie a bezpečnost. Akci zahájil prezident Petr Pavel s ministrem Lipavským. Jedním z vystupujících v bloku „Zahraniční služba v disruptivním světě“ byl právě Koštoval. Ten v minulosti působil v Černínském paláci, později byl náměstkem ministra obrany, momentálně působí jako bezpečnostní výzkumník v CEVRO Institutu, který je personálně propojený s ODS.

„Ministerstvo zahraničních věcí je základním stavebním kamenem českého bezpečnostního systému, i když to není uniformovaná složka,“ řekl mimo jiné Koštoval ve svém projevu. V citlivé době, kdy se jedná o jeho vyslání do Ruska, rozhovory neposkytuje. Jeho projev na konferenci tak byl ojedinělou možností nahlédnout do jeho uvažování o působení české zahraniční služby. A ukázal při tom svou „jestřábí“ tvář.

„Prioritní agendou Ministerstva zahraničních věcí je zajištění bezpečnosti státu. Není to podpora exportu nebo budování studen. To je jistě součástí zahraniční služby, ale vše to musí sloužit bezpečnosti, zajištění suverenity a schopnosti přežít státu,“ uvedl také Koštoval.

Ten byl také na akci k vidění v důvěrném rozhovoru se státním tajemníkem Černínského paláce Radkem Rubešem, který procesuje mimo jiné personální záležitosti úřadu.

Nové Rusko?

Česko v Rusku zastupuje formálně velvyslanec Vítězslav Pivoňka, a to už od roku 2018. Fakticky je ale od začátku letošního roku v Praze a úřad v zemi řídí chargé d’affaires Jiří Čistecký.

Seznam Zprávy už dříve informovaly, že vláda chce vyslat do Moskvy diplomata na úrovni velvyslance, podobně jako to dělají i přes podporu Ukrajiny jiné země EU - s výjimkou pobaltských států.

„Trvám na tom, že v rámci diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskem se nemá měnit nastavení zastoupení na úrovni velvyslanců. Dívejme se na to prakticky - z hlediska schopnosti Česka prosazovat své zájmy v Rusku. A to i v budoucím Rusku, které se může velmi dynamicky proměnit, nebo v Rusku, které, a já v to věřím, bude muset jednoho dne jednat o tom, jak nastane mír na Ukrajině,“ argumentoval ve prospěch tohoto kroku ministr Lipavský v dřívějším rozhovoru se Seznam Zprávami.

Jeruzalém a Čína

Ve středu spolu Lipavský s Pavlem jednali na společném obědě. „Středeční setkání ministra Lipavského s prezidentem bylo součástí pravidelných schůzek šéfa diplomacie s hlavou státu. Jeho tématem byly zahraničněpolitické události posledních dnů, personální otázky i dnes konaná konference Diplomacie a bezpečnost, kterou na pozvání ministra v Černínském paláci zahájil právě prezident,“ uvedl mluvčí diplomacie Daniel Drake. Možnou dohodu nad otázkou velvyslance v Moskvě nekomentoval. Proces jmenování velvyslanců probíhá v utajeném režimu.

„Jedním z klíčových nástrojů pro zajištění naší bezpečnosti musí zůstat i diplomacie. Personálně silná, jednotná, opírající se především o zodpovědné a efektivní diplomaty. Role diplomacie dovnitř státu je zřejmá. Přidaná hodnota informací, které získávají v terénu diplomaté, je jednoduše nezastupitelná,“ uvedl mimo jiné prezident ve svém projevu v Černínském paláci - sídle diplomacie.

Podle dvou zdrojů Seznam Zpráv se mají potkat příští úterý nejvyšší ústavní činitelé - tedy ve složení prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala, ministr zahraničí Jan Lipavský, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Naposledy se v tomto formátu sešli letos v květnu.

Hrad ani Úřad vlády zatím termín nepotvrdil, ale ani nepopřel. „Termín případného jednání nejvyšších ústavních činitelů zatím nebudeme komunikovat,“ uvedla na dotaz Seznam Zpráv Maria Pfeiferová z tiskového odboru prezidentské kanceláře.

Do české zahraniční politiky v poslední době promluvily nové „karty“. Zejména konflikt na Blízkém východě, který rozpoutal Hamás teroristickým útokem na Izrael. Zatímco podpora je neochvějná napříč českou politikou i institucemi, shoda nepanuje například na přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jako solidární tah jej prosazuje premiér Petr Fiala, který ve Sněmovně v říjnu řekl, že by se ambasáda mohla přesunout v řádu měsíců. Plánu ale příliš nefandí ministr Lipavský ani prezident Pavel.