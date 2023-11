Část hotové jihočeské dálnice D3 se bude bourat. Měl by ji křižovat tunel

Provoz na úseku D3 Ševětín–Borek bude v budoucnu možná i několik let omezený, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Příčinou je plánovaná stavba Chotýčanského tunelu, jenž bude součástí IV. železničního koridoru. Na svém severním konci by měl tunel křižovat dálnici D3. Bude nutné část hotové dálnice zbourat, informoval server Zdopravy.cz a ČTK to potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Tunel povede pod dálnicí.