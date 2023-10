Česko řeší černý kašel. Jsou to rodinné případy, vysvětluje Prymula

Černý kašel je v Česku opět na vzestupu. Ohniska onemocnění se objevují zejména u neočkovaných dětí, včetně těch ve školním věku. Za letošní rok bylo nahlášeno zatím 127 případů a ve srovnání s loňským rokem tak jde o dvojnásobek. Vyplývá to ze zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Nejrizikovější je podle odborníků nákaza pro malé děti, které ještě nemají dokončené očkování. To je v Česku ovšem povinné a potřebné pro přijetí do mateřské školy.

„Onemocnění se šíří respirační cestou, kdy zdrojem jsou zejména kontakty kojenců. Zpravidla jde o rodinné případy, to znamená, že ta nákaza přichází buď od rodičů nebo od sourozenců, kteří se mohou nakazit někde ve škole,“ říká pro Seznam Zprávy epidemiolog Roman Prymula. U dětí pak hrozí rozvoj závažných komplikací, zejména zápal plic. Nebezpečný je i zvýšený tlak v plicích s následným rizikem srdečního selhání.

Zatímco celý svět řeší koronavirus, případů většiny dalších infekčních nemocí ubylo. Třeba salmonelózy nebo žloutenky typu C. Důvod? Lidé se méně potkávali a více chránili. Řada nakažených ale k lékaři raději vůbec nešla.

Podle Prymuly se klasické příznaky podobají nicméně řadě dalších respiračních onemocnění a s výjimkou typicky záchvatovitého kašle se příliš odlišit nedají. Na riziko černého kašle by měl člověk nahlížet vždy, pokud jeho kašel trvá déle než týden.

Pokles v proočkování tkví podle Prymuly v nedůvěře ve vakcíny, která ještě zesílila v koronavirové pandemii. „Řada lidí nevěřila v nové vakcíny a podobně se to projevilo i v proočkovanosti vůči dalším chorobám, kde ta proočkovanost klesla asi kolem 10 procent,“ popisuje.

Nárůst případů černého kašle se objevuje i v zahraničí. Například v Dánsku se epidemie tohoto onemocnění objevují pravidelně za tři až pět let. Nizozemsko zaznamenalo nárůst počtu případů u dětí mladších pěti měsíců.

To potvrzuje i SZÚ. „Máme informace od kolegů ze zahraničí, a hovoří o tom i naše dřívější zkušenosti s výskytem infekce, že vývoj, který aktuálně pozorujeme v postižených zemích Evropy, jako jsou Německo, Dánsko, Španělsko a Nizozemí, se postupně přelévá i do České republiky. Proto se snažíme včas varovat před pravděpodobnou nastupující vlnou pertuse a apelovat co nejvýrazněji na očkování jak dětí, tak přeočkování dospělé populace,“ uzavírá ve zprávě SZÚ Kateřina Fabiánová.