Česko se rozpadá. Poprvé po 30 letech si lidé přestávají vzájemně věřit

Sociologové pozorují, že klesá důvěra v lidi okolo sebe a společnost, což se nedělo 30 let. Je to varovný signál.

Epidemie covidu-19 podle sociologa a ředitele agentury STEM Martina Buchtíka zformovala dezinformační scénu a spoluzavinila stav, který Česko od revoluce nezažilo. „Klesá důvěra v lidi okolo sebe a společnost, což se nedělo 30 let. To je pro mě jako sociologa nejvíc varující. Každá společnost stojí na nějaké vzájemné důvěře. Společnost bez soudržnosti a sdílených hodnot nemůže fungovat a bude se rozpadat. A bude náchylnější k nějakým populistickým řešením,“ zdůrazňuje pro Seznam Zprávy.

Navzdory radikalizaci podle něj demokracie bezprostředně ohrožená není. Jednotlivcům i menším uskupením, kteří na podzim zaplnili Václavské náměstí, totiž chybí jednotící osobnost.„Nevidím nikoho charizmatického, jako je například Jindřich Rajchl (aktivista, politik, právník, od června 2022 předseda strany PRO – pozn. red.), který by zároveň zvládl organizovat větší množství lidí. A tohle on nedělá,“ říká Buchtík.

„Bude to velmi emotivní, což je dané charakterem voleb. Volíte konkrétní osobnost. Ve druhém kole lidi vybírají mezi Losnou a Mažňákem. A v tom momentě polarizujete společnost. Nikoli proto, že by byla nějak extrémně rozdělená, ale volba je opravdu binární. Očekává se od vás, že budete mít názor,“ zdůrazňuje.

„Pro řadu lidí byli třeba před měsícem relevantní tři, čtyři kandidáti. Jenže ti kandidáti často bojují o stejného voliče a musejí se vymezovat vůči sobě, což může vést k neochotě volit někoho, kdo mi teď přijde OK, ale za měsíc už to nebude možné,“ vysvětluje.

Očekává také, že se ve volbách může objevit agresivní prvek, jako když se v roce 2013 těsně před volbami objevily lživé inzeráty na adresu Karla Schwarzenberga. „Jako uchazeč o Hrad potřebujete společnost získat na svoji stranu v posledních čtrnácti dnech. A zabránit protistraně, aby mohla rozehrát svoji vlastní kampaň. Zcela jistě se něco takového stane a je to běžný jev nejen v České republice. V tomto ohledu je to pravděpodobné,“ říká.

Podle něj má šanci na zvolení také expremiér Andrej Babiš, i když dosavadní průzkumy naznačovaly, že je nepřijatelný pro víc než polovinu populace. „Kdyby šanci neměl, vůbec do voleb nejde. Data má určitě podrobnější než kdokoli jiný. Potřebujete být hlavně lepší než ten druhý. Jeho aktivity spojené s kampaní budou postavené na odrazení slabších voličů protikandidáta. Pokud se mu to podaří, může být prezidentem,“ říká Buchtík.

„Věřím, že nás čeká jen jedna mrazivá zima, kdy budou energie existenční problém. Snad se jí dokážeme protlouct, aniž by nám kolabovaly celé sektory. Pokud se to povede, koncem léta 2023 už astronomické ceny energií nemusí být téma,“ říká.

Ekonomové tak očekávají další těžký rok, v němž se může hrubý domácí produkt poprvé za deset let dostat do záporných čísel. Nicméně nepředvídají krizi podobnou té z minulé dekády. „Trh práce vypadá dobře. Zatím nejsou signály, že by se údaje o nezaměstnanosti měly nějak výrazně horšit. V kolokviu Ministerstva financí jsme odhadli HDP na úrovni minus 0,8 procenta, což potáhne i vyšší nezaměstnanost, ale nikdo přesně nedokáže predikovat, jak velká bude,“ říká Janský. Dodává, že v některých sektorech přetrvává nedostatek pracovníků.

„Věřím, že rok 2023 – byť nebude skvělý – už bude ekonomicky o něco lepší než předešlý. Prošli jsme si dramatickým propadem životní úrovně, nebo nás to v nejbližší době čeká. To by se snad u domácností nemuselo prohlubovat. Mluvím především o poměru výdělků k cenám zboží. V roce 2022 dosáhla inflace něco nad patnáct procent, to už se snad ani náhodou nezopakuje. Očekávám, že se zátěž přenese více na firmy a zaměstnavatele,“ říká.