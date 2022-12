Cash Only: Konfiskace úspor je pro Česko nejpřijatelnějším řešením

V odborné veřejnosti probíhá debata mezi jestřáby a holubicemi. Jestřábi argumentují pro vyšší sazby kolem 10 či 15 procent. Způsobilo by to sice ekonomice velký šok, tvrdí, zamrzly by úvěry, firmy i lidé by měli problém splácet. Ekonomika by se zadrhla, říkají jestřábi, ale zastavila by se i inflace kvůli propadu spotřeby, investic, šetření energiemi, takže by se třeba už za rok mohly sazby vrátit zpátky na úroveň tří procent.