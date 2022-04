Diář si píšu dál. V šedesáti se měnit nebudu, říká „řadový politik“ Faltýnek

Jaroslav Faltýnek býval pravou rukou Andreje Babiše, po loňských volbách se ale stáhl z vrcholných politických pozic. Přesto to vypadá, že svůj vliv úplně neztratil. Naznačil to jeho narozeninový večírek, kam přišly nejen politické špičky, ale i vlivní lidé z byznysu a státní sféry.

Na vernisáži malíř Faltýnek představil gratulantům šedesátku obrazů, které prý namaloval v posledních dvou letech. Právě prodej jeho výtvarných děl vzbudil v minulosti řadu otazníků. Na dvou dobročinných aukcích, které se konaly v letech 2018 a 2019 v Praze, se Faltýnkovi podařilo prodat své amatérské obrazy dohromady skoro za tři miliony korun. Peníze šly na podporu prostějovské školy Jistota, kam chodí děti s hendikepem. Řada kritiků ale spekulovala, zda si tím bohatí podnikatelé nekupují u vlivného politika jeho přízeň.

„To je nesmysl,“ říká na to Jaroslav Faltýnek v rozhovoru pořízeném před zahájením jeho středeční narozeninové party a vysvětluje i to, proč si i po skandálu s deníkovými zápisky píše poznámky do diáře dál.

Řeknete nám něco o té oslavě: jaký bude program, kolik hostů jste pozval?

Vůbec netuším, kolik může přijít lidí. Já jsem pozval svoje kolegy ze Sněmovny, pozval jsem svoje kamarády, přátele, rodinu, z celé republiky. Teď jsem potkal kamaráda ze základní školy Toníka, neviděl jsem ho asi 15 let, přijel z Prostějova. Šedesát je jednou v životě, tak jsem se rozhodl prostě spojit tu oslavu šedesátin a výstavu svých obrázků za poslední dva roky. Je tam 60 obrázků. Měla by tam zahrát moje oblíbená cimbálovka Cimbalica a nějaký diskžokej, počítám tak do jedenácté hodiny, že tady budeme. Zítra je Sněmovna a zase musíme makat.

Říkal jste, že zvete kolegy ze Sněmovny, kamarády, zase se objeví i různí lidé z byznysu, nějaká známá jména?

Nevylučuji to. Ale spousta lidí nepotvrdila pozvání, takže uvidíte, koho se vám podaří odchytit, ale pozval jsem je jako na ty poslední vernisáže…

Kolik vás to stálo, taková oslava, pronájem, catering?

Zatím nemám částku. Dnes jsem dostal první fakturu od pana Rybáře (Jiří Rybář je majitelem agentury Art Consulting, která Jaroslavu Faltýnkovi pronajala prostor galerie Topičův salon, pozn. red). Ta faktura na pronájem sálu na ty tři týdny, kdy ta výstava bude, je zhruba 60 tisíc korun.

Výstava bude tři týdny? Pan Rybář říkal něco v tom smyslu, když jsem s ním mluvila, že se to bude zítra sklízet.

Ne, ne, ta výstava bude normálně pro veřejnost. Mám pocit, že do 20. května.

A bude dnes možnost si i koupit obrazy, bude výstava prodejní?

O tom jsem zatím nepřemýšlel, ale určitě nebudeme dělat žádnou dražbu, jak to bylo v minulosti. Primárně je to oslava mých narozenin a já jsem při té příležitosti si chtěl dát dárek, že jsem si udělal tu výstavu… Hledal jsem po Praze, ale spousta galerií byla obsazených. Byl jsem tady třeba za rohem v té Nové síni, tam bohužel mají termíny až do konce roku. Pan Rybář při minulé výstavě mi dělal dražbu, je to aukční síň, tak jsem ho poprosil a zrovna v tom termínu se to šiklo, že tady bylo volno.

Pan Rybář mi říkal, že bude možnost koupit i nějaký obraz a že ten výtěžek by šel na pomoc Ukrajině. Tak je to pravda?

My jsme se zatím na přesných podmínkách nedohodli. Uvidíme, jaká bude reakce lidí. Jsou to mazanice mazala z Hané, uvidíme, jaká bude reakce. Jsou to úplně nové věci. Vlastně obrázky z období covidu za poslední roky, za rok 2021 a 2022.

A ještě s tou Ukrajinou: máte takovou myšlenku, že kdyby někdo projevil zájem…

My jsme se bavili s panem Rybářem, že ten nájem, který mu zaplatím, tak by dal na konto Ukrajiny.

Ale obrazy…

O obrazech jsme zatím nehovořili. Uvidíme, jaká bude reakce návštěvníků a veřejnosti. Neumím to vůbec odhadnout.

Takže pan Rybář vám to vlastně pronajímá zadarmo, když ten váš nájem…

Já mu zaplatím 60 tisíc korun, což je tržní nájemné. A to je potom na něm.

Ale když jste se domluvili, že to dá na konto na Ukrajinu?

To je jeho rozhodnutí.

A co jste říkal na kritiku, že bohatí podnikatelé, kteří koupili několik vašich obrazů, si tím kupují vaši přízeň, že by se mohlo jednat o skrytou formu korupce?

To je nesmysl. Já jsem byl rád, že se vlastně na těch dvou výstavách vybraly tři miliony korun, které šly na školu pro postižené děti v Prostějově. Škola za to opravila fasádu, vybudovala výtah pro postižené děti, a to pro mě bylo prostě to nej, protože já tu školu podporuji 25 let svými obrázky. Oni také dělají aukce pravidelně před Vánoci a já jsem jim tam dával obrázky, protože já maluju padesát roků sobě pro potěšení.

Takže to není tak, že by si Marek Dospiva, spolumajitel investiční skupiny Penta, koupil u vás nějakou přízeň, nebo podporu nějakých svých projektů?

Určitě ne, určitě ne. A dnes jsem řadovým opozičním politikem, tak jsem i sám zvědav, kdo vlastně přijde.

Jak jsme se bavili o tom, že mohou přijít i lidé z byznysu, je to správné, aby vrcholný politik jako jste vy, byl takto v úzkém sepětí s byznysovou sférou?

Podívejte se… Koneckonců vaši redaktoři o mně napsali a natočili, pokud ne stovky, tak desítky článků a reportáží, kde mě obviňovali ze spousty věcí, a nakonec víte, jak to dopadlo. Víte, jak to dopadlo.

Myslím, že co se týče věcí z toho diáře, tak tím se pořád zabývá policie.

Tak si to zkuste zjistit. Dopadlo to tak, že se nic nestalo.

A píšete si ještě diář?

Samozřejmě. Pořád si píšu zápisky do svého diáře, protože já v šedesáti letech se už na stará kolena měnit nebudu. Děkuji moc, hezký den.

